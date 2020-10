nella cittadina in provincia di palermo si surriscaldano gli animi

Non è stato ancora eletto il sindaco a Carini, paese in provincia di Palermo, che andrà al ballottaggio il 18 e 19 ottobre e intanto gli animi si surriscaldano.

Gli apparentamenti sanciti sabato scorso fanno storcere il naso a diverse persone e in molti puntano oggi il dito contro Ambrogio Conigliaro, candidato sindaco grillino escluso al primo turno che ha accettato di sostenere Salvatore Sgroi, candidato del centrodestra accettando un posto in giunta.

Sgroi al ballottaggio sfiderà il sindaco uscente Giovì Monteleone, sostenuto dal centrosinistra e da liste civiche.

“Apprendiamo con rammarico dalla stampa che a Carini l’ex candidato sindaco ed ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Ambrogio Conigliaro, al prossimo turno di ballottaggio in quel Comune del Palermitano avrebbe deciso di sostenere elettoralmente il candidato espressione, tra gli altri, di Forza Italia, della Lega – Noi con Salvini e di Diventerà Bellissima. Da questo candidato, sempre secondo quanto riportato, Conigliaro avrebbe riservato un posto in giunta”, dicono i senatori e deputati alla Camera e all’Ars del M5S della provincia di Palermo.

Il Movimento 5 Stelle dunque “stigmatizza e prende nettamente le distanze da questo eventuale scenario e comunica che, se tutto quanto appreso dovesse rispondere al vero, deferirà Conigliaro al collegio dei probiviri del Movimento per i provvedimenti conseguenti”.

“Il M5S – proseguono i portavoce – ribadisce che per i prossimi ballottaggi in Sicilia non dà nessuna indicazione di voto e che lascia ad attivisti e simpatizzanti 5stelle piena autonomia secondo libertà di coscienza” .

Sulla vicenda interviene anche Claudio Fava, de I Cento Passi che dichiara: “Stupisce che a Carini il candidato sindaco del M5S accetti di essere indicato assessore nella squadra del centro destra che sfiderà al ballottaggio Giovì Monteleone. Un imbarazzo che sarà risolto, ne sono certo, dagli elettori del Movimento che sapranno scegliere tra un sindaco, Monteleone, che ha fatto della lotta all’abusivismo edilizio e della tutela dell’ambiente la propria cifra di governo e una coalizione di destra smaniosa solo di riportare al potere il partito degli speculatori”.

Il candidato sindaco Salvatore Sgroi è soddisfatto del sostegno di Conigliaro e scrive: “Da questo momento la nostra coalizione sarà un corpo unico valoriale, culturale, politico e tecnico-amministrativo per dare quelle risposte nelle concrete azioni di buon governo ad un territorio, il nostro, che non può non tornare centrale nell’agenda politica su scala regionale, nazionale ed europea. Sottolineo con piacere quanto sia importante la disponibilità di Ambrogio Conigliaro, persona di grande cultura, profondo conoscitore della macchina amministrativa ed elemento qualificante delle attività del consiglio comunale degli ultimi anni”.