Urne aperte sino alle 23, poi subito lo spoglio

Si torna al voto oggi a Partinico dopo 3 anni e mezzo di commissariamenti. Urne aperte dalle 7 e sino alle 23 questa sera, subito dopo inizierà lo spoglio. Tre i candidati sindaco, 10 liste collegate e 235 aspiranti consiglieri comunali.

I numeri

In 28 mila gli elettori ufficialmente inseriti nelle liste elettorali del Comune, distribuiti su un totale di 31 sezioni attive. All’ultima tornata elettorale, nel 2018, al primo turno si recarono alle urne in 17 mila, pari a circa il 55 per cento. Il rischio concreto è che questo numero però si abbassi. Essenzialmente perché ci sono molti meno candidati rispetto a quella tornata, che di conseguenza vuol dire anche meno effetto trascinamento nei confronti dei cittadini. All’epoca c’erano 14 liste e ben 7 candidati sindaco. Non a caso al turno di ballottaggio andarono al voto in 13 mila, appena il 46 per cento degli aventi diritto.

I candidati sindaco

Tre come dicevamo i candidati sindaco. L’avvocato Bartolomeo Parrino, 62 anni, con due le liste a supporto, entrambe civiche: “L’altra Partinico” e “Partinico comunità”. C’è poi Pietro Rao, 60 anni, farmacista veterinario, sostenuto da 5 liste: Dc, Forza Italia, “Autonomi e Partite Iva”, “Nuova Partinico” e “Partinico nel cuore”. Infine Toti Longo, 47 anni, insegnante, con tre liste: Fratelli d’Italia, “Sud chiama nord” e “Liberi, determinati e chiari”.

Anni tribolati

Il Comune non ha un sindaco democraticamente eletto dal giugno del 2019, quando si dimise l’allora primo cittadino Maurizio De Luca. Seguirono un commissariamento della Regione, dovuto a quelle dimissioni, e un anno dopo, esattamente nel luglio del 2020, arrivò anche lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Da allora sono in carica tre commissari prefettizi che hanno avuto anche il compito di risanare l’ente che aveva dichiarato il dissesto finanziario nell’ottobre del 2018. Sono stati anni tribolati dove è stato necessario un grande lavoro di risanamento dell’ente. Soprattutto si è lavorato sul fronte del recupero tributario con una forte azione nei confronti degli evasori: ne sono stati scovati ben 2 mila.