L'associazione

E’ stata costituita in Confcommercio Palermo l’associazione AbiConf, che aderisce a Confcommercio Professioni, ponendosi l’obiettivo ambizioso di essere un nuovo punto di riferimento per amministratori di condominio e gestori del patrimonio immobiliare.

“Entrare a far parte della grande rete di Confcommercio Professioni, che è garanzia di competenza e trasparenza – dice Andrea Dominici, presidente provinciale di Palermo – è motivo di grande orgoglio, così come far parte del mondo Confcommercio è anche una importante responsabilità e per questo Abiconf lavorerà a fianco e a supporto degli amministratori, puntando sulla formazione di qualità, la collaborazione con professionisti di rilievo e soprattutto coinvolgendo come interlocutori gli enti pubblici e privati che a vario titolo sono a contatto con il nostro mondo, cercando un dialogo continuativo che semplifichi il lavoro degli amministratori e snellisca le procedure”. Domenico Perricone, che è il vice presidente provinciale, sottolinea come “Abiconf sarà una associazione aperta e in continua evoluzione, con uno ‘sportello del condominio’ aperto sia agli amministratori che necessitano di supporto tecnico che ai condomini che richiedono informazioni e consulenza”. Il consiglio direttivo si completa con il tesoriere Paride Seminara.

Abiconf, già presente sul territorio nazionale, in Sicilia ha costituito le sedi di Palermo, Messina e a breve formalizzerà quella di Catania. Tra le prime attività che Abiconf Palermo svolgerà per gli amministratori due corsi di aggiornamento.