Recovery Fund

Domani oltre 500 sindaci del sud Italia a piazza Plebiscito

Il Cars chiede “una giusta pianificazione delle risorse”

“Auspichiamo che risorse vengano accolte e recepite nel PNRR”

Gli amministratori siciliani aderenti al Cars sostengono le iniziative promosse dagli oltre 500 sindaci del sud Italia che domani, 25 aprile, saranno a Napoli – nella centralissima piazza Plebiscito – a manifestare per maggiore attenzione per il Mezzogiorno nella ripartizione delle risorse del Recovery Fund.

Le richieste del Cars

Il comitato amministratori regione Sicilia, inoltre, chiede – attraverso una nota – al governo nazionale una giusta pianificazione delle risorse provenienti dall’Europa che saranno distribuite nel Piano di Ripresa e Resilienza, avuto riguardo al sempre più ampio divario Nord-Sud in termini di PIL prodotto e del tasso di disoccupazione in crescente aumento nelle regioni meridionali a causa in ultimo della pandemia.

Si legge nel documento sottoscritto dai 260 tra sindaci ed amministratori locali: “Una ripartizione dei fondi solo sulla base della popolazione residente avrebbe come risultato il trasferimento al Sud di risorse al disotto del 40%, mentre tale ripartizione non può non tener conto del tasso di disoccupazione, della minore ricchezza, del gap infrastrutturale e dei livelli di assistenza socio-sanitaria al Sud molto più bassi che al Nord. Peraltro, questi sono i criteri con cui l’Europa sta distribuendo le risorse ai Paesi che ne fanno parte, cercando di dare di più alle aree più povere e deboli”.

“Una cospicua parte di risorse trasferite direttamente a Comuni”

E continua: “Si chiede anche che una cospicua parte delle risorse siano trasferite direttamente ai Comuni e alle amministrazioni locali che conoscono le peculiarità dei territori e sapranno indirizzare la spesa in tempi rapidi verso misure utili ed efficaci per la crescita delle Comunità. Per questa ragione sosteniamo i Sindaci e tra questi molti provenienti dalla nostra isola, che domani saranno in Piazza Plebiscito a Napoli per essere ascoltati dal Governo Nazionale e dal Parlamento che si appresta a varare il PNRR per presentarlo all’Europa entro il 30 aprile prossimo. Auspichiamo che le richieste sintetizzate dai Sindaci nel Protocollo d’intesa del Recovery Sud vengano accolte e recepite nel PNRR”.

Gianfranco Gentile portavoce Cars e presidente del consiglio comunale di Pettineo, ha, inoltre, sottolineato: “Siamo assolutamente convinti che tutto il meridione d’Italia non deve subire l’ennesima mortificazione che aumenterebbe ancora il divario tra Nord e Sud, motivo per cui condividiamo l’iniziativa che centinaia di sindaci hanno promosso, nella giornata di domani, a Napoli in piazza Plebiscito. Facciamo appello al buon senso del Presidente Mario Draghi affinché si possa ristabilire una ripartizione più corretta delle somme del Recovery Plan”.