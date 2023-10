In arrivo 900 loculi e 700 fosse per una spesa di 4 milioni

Verrà ampliato il cimitero di Santa Maria di Gesù. Il sindaco Roberto Lagalla, con i poteri di commissario per l’emergenza cimiteriale a Palermo, ha approvato una variante allo strumento urbanistico vigente. Lo ha fatto con un decreto in attuazione di un progetto curato dalla stessa Amministrazione.

La spesa è di 4 milioni

L’area interessata, di proprietà comunale, è quella del parcheggio. La spesa è di quattro milioni. Il decreto definisce l’intervento “urgente, al fine del superamento dell’emergenza sanitaria”. Per il sindaco Lagalla “si conta di andare in gara nei primi mesi del 2024. Verranno realizzati 900 loculi fuori terra e 700 fosse in campi di inumazione”.

“Dopo aver azzerato l’emergenza sepolture al cimitero dei Rotoli – dice Lagalla – l’amministrazione continua con il percorso di riqualificazione dei cimiteri e questo è un ulteriore passo, reso possibile anche grazie ai poteri commissariali, che ci permette di guardare con fiducia al futuro su questo aspetto”. Sul progetto si è espressa favorevolmente anche la Sovrintendenza ma con alcune raccomandazioni. Al cantiere dovrà sovrintendere un archeologo. Nella zona limitrofa infatti vennero trovati materiali preistorici forse di origine funeraria.

Vermi sui tetti del cimitero, esplode la protesta a Marineo

Vermi sui tetti del cimitero di Marineo, ed esplode la protesta dei cittadini, che a causa di quello che è più di un disagio non possono andare a trovare i propri cari. Un post, quello su Facebook nel gruppo “Sei di Marineo se”, che ha suscitato indignazione, e non solo tra i residenti del luogo. Possibile mai che un luogo come un cimitero, pubblico e sacro per molti versi, si riduca ad un così tale livello di incuria?

Ed è scoppiata la protesta da parte dei cittadini, con l’amministrazione ovviamente bersaglio principali delle tante critiche. “A malincuore devo pubblicare queste foto – scrive Giusy sul gruppo -. Non ho potuto fare visita ai miei parenti dentro al cimitero. C’erano vermi dappertutto, anche sul tetto, non potevamo entrare che ci cadevano sul tetto. Una situazione veramente vergognosa”, scrive. Nel giro di pochi minuti tanti utenti hanno voluto dire la loro. “Hai ragione, hanno trascurato tutto e i risultati si vedono”, scrive Carmelo. “I vermi c’erano anche ad aprile, è incredibile”, scrive un altro utente su Facebook.

“Ad agosto dopo tanti anni sono tornato a Marineo, e volevo andare a trovare i miei parenti al cimitero. Posso dire solo una cosa, ai responsabili: c’era il degrado assoluto e non so come fosse possibile una cosa del genere”, scrive un altro utente. “Inutile commentare: si tratta di un cimitero che è sporco, rubano tutto quello che lasci ai tuoi cari, dai fiori alle piante, perfino gli attrezzi che servono per innaffiare, con tanto di nome, così come altri oggetti”, dice Michela. Una situazione comunque, quella del cimitero di Marineo, che leggendo vari post, anche datati, sui social, che si ripete da molto tempo, con tantissime proteste per l’incuria da parte dei cittadini e che sembra non voler migliorare.