Il 2 giugno sia una giornata per riflettere “sui valori fondativi repubblicani”. E’ quanto si auspica il presidente Sergio Mattarella in occasione del 2 giugno in un messaggio ai prefetti italiani. “Nell’anniversario della fondazione della Repubblica rivolgo a voi – e, per il vostro tramite, agli amministratori locali e a tutti coloro che ricoprono pubbliche funzioni – l’augurio più sincero affinché questa data sia occasione per una rinnovata riflessione sui valori fondativi repubblicani”, scrive Mattarella.

“Le dimensioni e la gravità della crisi, l’impatto che essa ha avuto su ogni aspetto della vita quotidiana, il dolore che ha pervaso le comunità colpite, hanno richiesto a tutti uno sforzo straordinario, anche sul piano emotivo. L’eccezionalità della situazione ha determinato difficoltà mai sperimentate nella storia della Repubblica, ponendo a tutti i livelli di governo una continua domanda di unità, responsabilità e coesione” scrive ancora il presidente Sergio Mattarella in un messaggio ai prefetti per il 2 giugno.

“Il senso di responsabilità e le doti di resilienza che hanno animato le comunità nei momenti più drammatici della crisi vanno ora trasposti in un impegno comune verso gli obiettivi del definitivo superamento dell’emergenza e di una solida e duratura ripresa” sottolinea Mattarella ricordando che “la crisi non è terminata e tanto le Istituzioni quanto i Cittadini dovranno ancora confrontarsi a lungo con le sue conseguenze”.

Intanto da ieri sera il Palazzo delle aquile di Palermo sede del Comune e Villa Whitaker sede della Prefettura sono illuminate con il Tricolore. Una esperienza già fatta in occasione delle tante iniziative di queste settimane mirate a tenere in piedi uno spirito unitario durante le settimane della crisi. Una crisi che non è finita dal punto di vista sanitario e che è solo all’inizio sul fronte economico.

Fra le iniziative a cavallo fra la memoria dedicata alle vittime del virus e i festeggiamenti per il 2 giugno si registrano anche i passaggi della pattuglia acrobatica delle frecce tricolore in tour per l’Italia, passaggi che hanno toccato, nei giorni scorsi, anche Palermo. Tutti festeggiamenti e memoria che trovano oggi il loro clou con la festa della Repubblica celebrata in un modo diverso per giorni dal clima diverso e pesante anche se si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel dell’emergenza