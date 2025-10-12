Ancora una carrozza è stata sequestrata dai vigili urbani durante i controlli eseguiti nella giornata di sabato in pieno centro cittadino. L’operazione in applicazione dell’ordinanza comunale sul benessere animale è scattata in via Roma. si tratta di un mezzo che viene ritenuto abusivo essendo stato trovato la lavoro con persone a bordo ma privo delle previste autorizzazioni comunali.

Sorpreso mentre portava turisti a spasso per la città

La carrozza al traino di un cavallo era priva di autorizzazione ed è stata sequestrata dagli agenti della polizia municipale nell’ambito dei controlli predisposti dall’assessorato al Benessere animale. Il vetturino è stato fermato in via Roma mentre svolgeva l’attività con persone a bordo.

“Con questo ennesimo sequestro – commenta l’assessore Ferrandelli – prosegue senza sosta la nostra attività al contrasto dell’abusivismo e per la tutela del benessere animale”.

Ennesimo intervento

Si tratta dell’ennesimo intervento contro gli abusivi che continuano ad operare ignorando tutte le ordinanze e tutte le autorizzazioni necessarie. Sequestri e pesanti multe sono già scattati un’altra volta in via Roma e in precedenza, a inizio settembre, anche in via Crispi al Foro Italico ma i vetturini abusivi sembrano non rassegnarsi al fatto che il clima è cambiato e adesso la loro presenza non viene più tollerata non solo per effetto delle ordinanze comunali ma anche per la più generale sensibilità dei palermitani

Controlli anche dopo la stagione estiva

“Tali controlli, dunque, proseguono anche dopo la stagione estiva dove era in vigore l’ordinanza sul blocco delle attività dei vetturini in determinati orari della giornata. Siamo convinti che controlli frequenti e sanzioni certe servono e serviranno per scoraggiare l’abusivismo aumentando, nello stesso tempo, il livello di guardia circa il mantenimento degli animali. Questa è occasione – conclude l’assessore – per ringraziare la polizia municipale e il veterinario dell’Asp che dopo aver controllato lo stato di salute del cavallo ed effettuato prelievi ed esami ha consentito di porre l’animale sotto osservazione”.