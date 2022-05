Previsti disagi anche per il 7 maggio

Il maltempo non sembra dare tregua in Sicilia. Anche per la giornata di sabato 7 maggio sono previsti nell’isola temporali e forte vento. Una nuova allerta gialla in tutta l’isola è indicata dalla protezione civile siciliana nell’avviso 22126.

Condizioni meteo avverse

Nel report viene indicato che fin “dalla giornata di oggi si prevede il persistere di venti da forti a burrasca. Dal pomeriggio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. mareggiate lungo le coste esposte.

Precipitazioni

Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli.

Venti: Localmente forti dai quadranti meridionali, in attenuazione.

Mari: Molto mossi tutti i bacini occidentali e meridionali, con moto ondoso in graduale calo nel pomeriggio.

In arrivo temporali sul centrosud

Una perturbazione in arrivo sull’Italia porterà nelle prossime ore piogge e temporali sulle regioni centro meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dalla serata di oggi precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, sulla Sardegna, in estensione a Calabria, Sicilia, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise. Il Dipartimento ha anche valutato per la giornata di sabato una allerta arancione sui settori ionici della Calabria.

A Palermo disagi, allagamenti e traffico in tilt per forte acquazzone

Intanto, nella giornata odierna, un forte acquazzone ha provocato numerosi allagamenti e disagi al traffico. La zona di piazza Indipendenza è rimasta paralizzata per l’acqua alta presente in via Re Ruggero. Le auto e le moto con difficoltà sono riuscite a passare. Lunghissime le code che si sono formate.

Stesso copione anche in centro a Palermo e in via Ugo La Malfa. Anche in questo caso la strada si è trasformata in un fiume. Problemi nella zona del Borgo Vecchio dove ci sono sempre problemi per diverse infiltrazioni d’acqua. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco per alcune auto rimaste bloccate per strada.

Al cimitero Rotoli alberi caduti e danni

Alberi caduti, vasi rotti, fiori sparsi qua e la e numerose fontanelle a secco. Si presenta così stamattina il cimitero dei Rotoli a Palermo, lo stesso che conta oltre mille bare senza sepoltura ormai da parecchi mesi. Il maltempo ha sradicato cipressi e disseminato vasi e fioriere dappertutto.

Tanti i cittadini che, in vista della festa della mamma domenica prossima, sono arrivati al camposanto e non hanno trovate acqua nelle fontanelle dei viali. Hanno dovuto fare ricorso ai fiorai esterni per avere un po’ d’acqua da mette nei vasi dei loro defunti. Stamattina presto a causa del maltempo era stato deciso di chiudere il cimitero con diversi cittadini che hanno protestato, poi la decisione di aprire al pubblico.