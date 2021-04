LE PREVISIONI NELL'ISOLA

La primavera rimane sulla carta. Per domani, giovedì 22 aprile, è previsto un peggioramento delle condizioni climatiche in Sicilia. Piogge sparse e temperature in ribasso sono attese in tutte le zone dell’isola.

Sono previsti forti vendi sud-orientali con raffiche di burrasca mentre i mari sono molto mossi in particolar modo lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centro-meridionale e lo Ionio meridionale fino a localmente agitato lo Stretto di Sicilia. Sulla parte occidentale, invece, in serata sono previste delle schiarite o comunque una intensità di piogge minore.

Le temperature saranno, come detto, in diminuzione con minime che vanno dai 7 gradi di Enna ai 15 di Messina e massime dai 10 di Enna ai 19 di Palermo.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da un tempo più instabile sui rilievi del Triveneto, cielo poco o irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni e settori. Venti meridionali.

In centro la giornata sarà contraddistinta da un tempo più piovoso su Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna orientale (qui con temporali), sarà più soleggiato altrove. Temperature in locale aumento.

Al sud, invece, la giornata trascorrerà con un cielo coperto su tutte le regioni e precipitazioni diffuse, anche moderate.

Per venerdì 23 aprile

Su tutte le regioni settentrionali lo scenario meteorologico sarà assolutamente stabile e soleggiato, qualche foschia mattutina potrà interessare le pianure del Nordest. Temperature in aumento.

Al centro sono previste piogge e temporali potranno bagnare la Sardegna, piovaschi il Molise e l’Abruzzo; altrove invece avremo un maggiore e più ampio soleggiamento. Clima via via più mite ovunque.

Al sud, infine, la giornata trascorrerà all’insegna di un cielo coperto su tutte le regioni con precipitazioni diffuse su gran parte delle province, a tratti moderate. Temperature massime tra 10 e 16°.