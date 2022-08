Per oggi ancora condizioni meteo avverse

Nuova giornata all’insegna dell’instabilità e dell’allerta meteo in Sicilia. La protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso, il 22224, per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido dalle 16 di oggi, venerdì 12 agosto, fino alla mezzanotte di sabato 13 agosto.

Per oggi condizioni meteo avverse

Indicate condizioni meteo avverse per la giornata odierna. Si legge: “Persistono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

Le piogge previste

Precipitazioni per oggi: “Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su restanti settori dell’isola, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati”.

La situazione per domani, sabato 13 agosto, invece prevede precipitazioni “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”.

Venti forti sui settori occidentali e meridionali, temperature in aumento

Per la giornata di domani, venti localmente forti a prevalente componente nord-occidentale dai quadranti occidentali sui settori occidentali e meridionali. Temperature, invece, in sensibile aumento.

Domani allerta gialla a Palermo, Catania e Messina

L’avviso odierno indica anche la diminuzione delle province in allerta gialla. Fino ad oggi ne sono indicate 5: Palermo, Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa.

Per il 13 agosto, invece, l’allerta gialla interesserà soltanto Palermo, Catania e Messina.

Ondate di calore, bollino giallo a Palermo

Tornano a salire le temperature ed a Palermo è subito bollino giallo per le ondate di calore. Lo si legge nel nuovo avviso 172 della protezione civile regionale sulle ondate di calore e rischio incendi.

Nel capoluogo siciliano viene indicata una temperatura massima di 36 gradi percepiti. Due gradi in meno nelle altre due città isolane prese a campione, ovvero a Catania e Messina dove sono indicati 34 gradi percepiti.

Per domenica 14 agosto, invece, non sono indicate ondate di calore. Nel capoluogo siciliani le previsioni dicono 34 gradi, 35 a Catania, 32 a Messina.

Rischio incendi medio, invece nell’Agrigentino, Nisseno e Ragusano con livello di preallerta intermedio.

Allerta gialla in altre 9 regioni

Nella giornata di sabato un nucleo depressionario freddo transiterà da Nord verso Sud lungo le aree balcaniche determinando condizioni di instabilità su gran parte delle regioni centrali peninsulari e al Sud, con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede dal mattino di domani, sabato 13 agosto precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, dapprima su Lazio, specie i settori orientali e meridionali, Abruzzo, specie i settori appenninici e sul Molise, in estensione a Campania, Puglia, Basilicata e Calabria specie i settori settentrionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, sabato 13 agosto, allerta gialla anche Campania, Lazio, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo e parte di Toscana, Sardegna oltre che, come abbiamo già accennato, in Sicilia.