Condizioni meteo avverse

Temporali, grandine, forte vento e temperature in discesa. Questo il quadro meteo in Sicilia per le prossime ore ed è ancora allerta meteo di colore giallo in tutte le province dell’isola.

Lo si apprende nell’avviso 22222 diramato dalla protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Condizioni meteo avverse

La nota diffusa poco fa include l’avviso di condizioni meteo avverse nell’isola. Si legge: “Dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 agosto 2022, e per le successive 6-9 ore e dalla tarda mattinata di domani, giovedì 11 agosto 2022, e per le successive 9-12 ore, si prevedono rovesci e temporali sparsi. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

Nessun bollino per ondate di calore

Condizioni che hanno eliminato, almeno per le prossime ore, le ondate di calore che da giorni tenevano sotto scacco la Sicilia. Per domani, dopo diverse rivelazioni, nessuna segnalazione nelle tre città campione (Palermo, Catania e Messina). Lo si legge nell’avviso 170 della protezione civile regionale. Per domani, giovedì 11 agosto, previsti 33 gradi di massima percepita a Palermo, 34 a Catania e Messina. Per il giorno successivo, venerdì 12 agosto, 32 a Palermo e Catania, 34 a Messina ma ancora, al momento, senza segnalazioni di ondate di calore.

Rischio incendio minimo, invece, in tutte le province isolane con un livello di pre-allerta intermedio di colore arancione.

Precipitazioni

La situazione odierna prevede precipitazioni “sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in attenuazione serale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

Mentre per domani, giovedì 11 agosto, sono previste piogge “Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano, sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano, sul resto dell’isola, con quantitativi cumulati deboli”.

Venti

Sia per oggi che per domani i venti saranno “localmente forti settentrionali sui settori ionici”.

Forte temporale a Palermo

Forte temporale in mattinata a Palermo e le strade sono state trasformate in pochi minuti in fiumi. Tante le chiamate ai vigili del fuoco per segnalare allagamenti e infiltrazioni in magazzini e abitazioni. La pioggia attesa da mesi è arrivata sempre in modo violento e intenso. Sono bastati pochi minuti per rendere impossibile la vita agli automobilisti alle prese con gimcane tra le buche e le pozzanghere.

Ieri l’allerta meteo lanciata dalla Protezione civile

Anche ieri la protezione civile aveva lanciato un allerta meteo che prevedeva forti temporali e possibili incendi in provincia di Palermo. Una situazione paradossale che si è ripetuta nei giorni scorsi dove comuni sono stati colpiti da violenti nubifragi e grandinate, mentre in altre zone della provincia i vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati a spegnere i roghi appiccati dagli incendiari.

Allerta gialla in cinque regioni del sud

Allerta gialla in altre quattro regioni oltre alla Sicilia. In Campania, Calabria, Basilicata e Sardegna, per le quali il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Secondo le previsioni, una depressione centrata sull’est Europa determina condizioni di instabilità anche sulla nostra penisola, in particolare sulle regioni meridionali, con rovesci e temporali pomeridiani sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose.

Per questo l’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi e nelle ore centrali della giornata di domani, rovesci e temporali sparsi, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla in Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e gran parte della Sardegna.