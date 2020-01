Andrea Peria è stato riconfermato alla presidenza dell’Anec, Associazione nazionale esercenti cinema di Palermo e provincia. L’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali si è svolta nella storica sede degli esercenti cinematografici.

Andrea Peria , 49 anni, imprenditore dello spettacolo e del cinema, esercente di due sale storiche della città di Palermo, l’Arlecchino e l’Ariston, da poco eletto alla vicepresidenza della Camera di Commercio di Palermo ed Enna.

Guiderà la sezione Anec palermitana con Salvatore Cordaro, eletto vicepresidente, storico esercente della multisala Aurora di Palermo. Completano il consiglio direttivo: Matteo Boscarino, giovane esercente del cinema Astro 2000 di Cefalù e dell’arena Re di Campofelice di Roccella, Ignazio Pusateri gestore del Supercinema di Termini Imerese ed Ettore Balistreri dell’arena Paradiso di Santa Flavia.

“Ringrazio i miei colleghi per la rinnovata fiducia – dice Peria – proseguirò il mio impegno nella difesa delle sale e arene storiche della città e della provincia e sono felice del largo coinvolgimento degli esercenti che operano nelle città della provincia, oggi eletti nel direttivo, imprenditori a cui va il mio ringraziamento per il loro impegno e per la loro continua e attenta offerta culturale nonché per la loro costante presenza nel territorio”.