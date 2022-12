“Ieri Elisa Ferreira, Commissaria portoghese per la Coesione e le riforme, ha annunciato l’approvazione di un investimento pari a 109 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale per la costruzione di un nuovo anello della tratta ferroviaria di Palermo”. Così in una nota Annalisa Tardino, componente della Commissione Trasporti e turismo (TRAN) del Parlamento europeo.

Nello specifico, il tratto elettrificato a binario unico in oggetto è lungo 1,7 km e va dall’attuale fermata Giachery alla stazione Politeama. Il progetto prevede la realizzazione di altre due stazioni: Porto, situata tra Giachery e Politeama, e Libertà.

Il provvedimento

Si tratta di un provvedimento importante, che contribuirà quantomeno a migliorare la viabilità di Palermo nel tratto indicato, e che si aggiunge all’annunciato investimento di 101 milioni di euro, per il collegamento ferroviario tra Bicocca e Catenanuova.

C’è urgente necessità di infrastrutture pubbliche e servizi da offrire ai cittadini, a Palermo come in tutta la Sicilia, ed è quello che intendiamo fare con un sempre più stretto collegamento tra Palermo, Roma e Bruxelles, grazie anche all’insediamento del nuovo governo e al decisivo input imposto dal Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, che lunedì 5, come noto, sarà a Bruxelles per partecipare alla riunione del Consiglio “Trasporti, telecomunicazioni e energia”, e chiedere la dovuta attenzione per il nostro Paese e per il mezzogiorno, affetto da un gap infrastrutturale oramai cronico.

La nostra intenzione è invertire finalmente la rotta, e migliorare la vita delle persone, offrendo loro servizi migliori a costi ridotti, nonché creare posti di lavoro in un’area ad alto tasso di disoccupazione”.

I lavori continuano

Abbattuto nel cantiere dell’Anello ferroviario di Palermo, l’ultimo diaframma della galleria Amari-Politeama. Proseguono secondo programma i lavori dell’impresa D’Agostino verso la chiusura del primo lotto dell’Anello, commissionati dal Comune di Palermo e attuati da Rete Ferroviaria Italiana con Direzione Tecnica di Italferr, entrambe società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS.

L’abbattimento del diaframma

Con l’abbattimento del diaframma sono stati ultimati gli scavi nel tratto urbano più sensibile dei lavori del primo lotto, avanzamento che estende l’attuale tratta Notarbartolo-Giachery fino a piazza Castelnuovo, nel cuore del centro città.

In particolare, è stato concluso lo scavo della nuova stazione Politeama, che si sviluppa su due livelli fino a una profondità di 16 metri dal piano stradale, e della galleria artificiale Crispi-Amari, per un’estesa complessiva in sotterraneo di circa 850 metri.

Completato il collegamento Politeama-Porto, i lavori dell’Anello proseguono in sotterraneo lungo la fascia portuale verso la Fermata Giachery, ultimo step del primo lotto, cui seguirà l’attrezzaggio tecnologico dell’intera tratta.

L’investimento del primo lotto dell’Anello ferroviario di Palermo è di circa 150 milioni di euro.