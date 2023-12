Lavori previsti fra il 23 e il 24 gennaio 2024

Ultimi interventi di rifinitura alla fermata “Politeama” dell’anello ferroviario di Palermo. Dopo i test effettuati sulla stabilità della copertura della futura stazione della metropolitana, il Comune di Palermo ha emanato l’ordinanza con la quale si autorizza l’installazione delle scale mobili all’interno della struttura di piazza Castelnuovo. Fatto che rappresenta un ulteriore step nei lavori di completamento del semianello inferiore che, secondo le ultime previsioni, dovrebbero concludersi entro il 2024.

Pronta l’installazione delle scale mobili alla fermata “Politeama”

A disciplinare i lavori è l’ordinanza 1656 del 13 dicembre 2023. Nel documento firmato dall’architetto Francesco Palazzo e dal Capo Area Alessandro Carollo, gli uffici autorizzano l’installazione delle scale mobili all’interno della fermata “Politeama”. Interventi che rappresentano la prosecuzione di quelli messi in pratica a fine novembre, sia sulla stazione di piazza Castelnuovo che alla fermata “Libertà” di viale Lazio. Ad effettuare le opere, anche in questo caso, sarà la TK Elevator Italia SpA. Ditta incaricata della fornitura e posa in opera delle scale mobili e dei relativi ascensori presenti nell’appalto. Secondo quanto previsto al documento emanato dall’Ufficio Mobilità, i lavori si svolgeranno fra il 23 e il 24 gennaio 2024, dalle ore 7 alle ore 16. Fatto per il quale sarà previsto un restringimento al traffico pedonale in piazza Castelnuovo, con accesso da via Ruggero Settimo, all’incrocio con via Turati. In tal senso, sarà consentito l’accesso e l’uscita dei mezzi della ditta, ovvero sollevatori ed articolati di trasporto, a bassa velocità

Proseguono i lavori dell’anello ferroviario

Finanziato con i fondi europei PO-FESR 2014-20, i lavori del semi-anello inferiore dell’anello ferroviario si avviano lentamente verso la conclusione. Il 14 settembre scorso infatti, è stata verificata la stabilità strutturale del solettone superiore della fermata “Politeama”. Step che ha costituito un altro piccolo passo verso la messa in funzione dell’anello ferroviario. Un’opera attesa da tempo e che permetterà di allegerire il traffico veicolare sul centro città. Per vedere l’opera funzionante si dovrà attendere, anche se i progressi effettuati negli ultimi mesi lasciano ben sperare sul prosieguo delle opere. Fondamentale sarà il completamento della tratta che collegherà il porto alla stazione Giachery, nonchè l’avvio degli interventi sulla futura fermata Turrisi-Colonna che, qualche mese fà, ha ricevuto il via libera da parte del Consiglio Comunale.

L’ottimismo del sindaco Roberto Lagalla

Tempistiche sulle quali il sindaco Roberto Lagalla si è detto recentemente ottimista. Intervenuto ai microfoni dei giornalisti in occasione della visita istituzionale del commissario europeo Elisa Ferreira, il primo cittadino ha commentato così lo stato dell’arte delle opere dell’anello ferroviario. “Siamo in procinto dell’avverarsi del sogno – ha dichiarato -. La parte inferiore dell’anello, ovvero il semianello che passa per il porto ed arriva al centro della città, secondo i contatti avuti con RFI, dovrebbe essere predisposto entro il 2024. Si tratterà di una importante semplificazione del trasporto pubblico in città”. Struttura di collegamento ferrata che, secondo Lagalla, “è’ già sufficiente a decongestionare buona parte del traffico veicolare, soprattutto se accompagnata dall’avvio dei lavori della linea C”.