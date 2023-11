Le operazioni saranno condotte a fine novembre

Ultimi ritocchi alle fermate “Politeama” e “Libertà” dell’anello ferroviario di Palermo. La ditta d’Agostino, incaricata dei lavori, ha richiesto all’Ufficio Mobilità l’emanazione di un’ordinanza al fine di consentire il montaggio delle scale mobili che consentiranno l’accesso ai pedoni nelle future stazioni della metropolitana. Operazioni che dovrebbero avvenire fra il 28 e il 30 novembre, le quali saranno condotti dalla ART TK ELEVATOR ITALIA. Ditta che procederà alla fornitura e alla posa delle strutture all’interno delle aree di pertinenza di RFI.

Si procede al montaggio delle scale mobili

Dopo il collaudo del solettone superiore della fermata Politeama, si prospettano altri passi in avanti verso il completamento dell’opera che, secondo quanto dichiarato dal sindaco Roberto Lagalla nel mese di ottobre, dovrebbe avvenire entro il 2024. Mentre proseguono gli scavi sull’asse Giachery-Porto, si procederà così all’installazione delle opere accessorie nelle fermate “Politeama” e “Lazio”. La prima stazione ad essere interessata dagli interventi sarà quella di piazza Castelnuovo. Secondo quanto previsto dall’ordinanza 1449 emanata dall’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo il 2 novembre 2023, la ditta incaricata dagli interventi potrà accedere all’area pedonale con i propri mezzi dalle 7 alle 16 del 28 novembre 2023. Dopodichè, le maestranze si recheranno nella futura fermata posta fra viale Lazio e via Sicilia. In tal senso, i tecnici del Comune hanno proposto l’istituzione del divieto di sosta e rimozione coatta all’altezza dell’incrocio fra le due strade. Ciò ad eccezione dei mezzi della ditta, sollevatori ed articolati di trasporto e varo della scala mobile. La ditta si farà carico inoltre di predisporre tutta la segnaletica di divieto e di obbligo relativo al provvedimento.

Proseguono i lavori dell’anello ferroviario

Finanziato con i fondi europei PO-FESR 2014-20, i lavori del semi-anello inferiore si avviano lentamente verso la conclusione. Il 14 settembre scorso infatti, è stata verificata la stabilità strutturale del solettone superiore della fermata “Politeama”. Collaudo che rappresenta un altro piccolo passo verso la messa in funzione dell’anello ferroviario. Un’opera attesa da tempo e che permetterà di allegerire il traffico veicolare sul centro città. Per vedere l’opera funzionante si dovrà attendere, anche se i progressi effettuati negli ultimi mesi lasciano ben sperare sul prosieguo delle opere. Fondamentale sarà il completamento della tratta che collegherà il porto alla stazione Giachery, nonchè l’avvio degli interventi sulla futura fermata Turrisi-Colonna che, qualche mese fà, ha ricevuto il via libera da parte del Consiglio Comunale.

L’ottimismo del sindaco Roberto Lagalla

Tempistiche sulle quali il sindaco Roberto Lagalla si è detto recentemente ottimista. Intervenuto ai microfoni dei giornalisti in occasione della visita istituzionale del commissario europeo Elisa Ferreira, il primo cittadino ha commentato così lo stato dell’arte delle opere dell’anello ferroviario. “Siamo in procinto dell’avverarsi del sogno – ha dichiarato -. La parte inferiore dell’anello, ovvero il semianello che passa per il porto ed arriva al centro della città, secondo i contatti avuti con RFI, dovrebbe essere predisposto entro il 2024. Si tratterà di una importante semplificazione del trasporto pubblico in città”. Struttura di collegamento ferrata che, secondo Lagalla, “è’ già sufficiente a decongestionare buona parte del traffico veicolare, soprattutto se accompagnata dall’avvio dei lavori della linea C”.