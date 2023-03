IL PARTITO

Annalisa Tardino è il nuovo commissario della Lega in Sicilia. Prende il posto di Nino Minardo, oggi alla commissione Difesa della Camera.

Le parole della Tardino

“Accolgo con grande senso di responsabilità la nomina a commissario regionale della Lega nella mia regione. Tale ruolo rappresenta per me non un posto di vertice nel partito, ma la concreta possibilità di poter contribuire a costruire in Sicilia un forte progetto politico, in cui l’unico leader è Matteo Salvini, che ringrazio per la fiducia in me riposta”, dice la Tardino, a commento della nomina da parte del segretario federale della Lega Matteo Salvini a commissario regionale in Sicilia.

“Ringrazio, altresì – aggiunge -, il collega Nino Minardo, che mi passa il testimone, per il lavoro svolto e per il supporto manifestatomi, e il vicesegretario Anastasio Carrà, pioniere della Lega in Sicilia.

Ringrazio, poi, tutti i colleghi deputati e gli amici sostenitori e militanti, con cui da anni condivido la passione per un partito che vogliamo rendere forza politica stabile in Sicilia, procedendo senza fughe in avanti, ma con piccoli e posati passi, tutti nel solco della cifra che mi ha contraddistinta sino ad oggi: lavorare seriamente nelle aule parlamentari e sui territori, per proporre ai cittadini la politica del fare, quella mostrata dalla Lega laddove amministra e governa”.

Salvini: “Un grande grazie a Minardo”

“Dopo un intenso lavoro che ha portato a brillanti risultati elettorali e al profondo radicamento della Lega in Sicilia, Nino Minardo si dedicherà al suo ruolo di presidente della commissione Difesa alla Camera”.

Lo annuncia il leader Matteo Salvini, che ha incontrato Minardo questa mattina. ”Grazie a Nino per l’impegno e gli ottimi risultati, buon lavoro ad Annalisa che è stata tra le prime persone a credere nella Lega in Sicilia. Adesso avanti tutta per questa isola meravigliosa e per il resto d’Italia: c’è veramente tanto da fare e abbiamo idee e progetti ambiziosi” dichiara Salvini.

Minardo: “Tardino farà ottimo lavoro”

“Sono certo che Annalisa Tardino farà un ottimo lavoro, è una parlamentare europea di prim’ordine e una militante appassionata”. Così Nino Minardo su Twitter si è complimentato per la nomina dell’europarlamentare leghista a commissario regionale in Sicilia, nome sul quale nelle scorse settimane aveva fatto un pubblico endorsement.

