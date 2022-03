La vittima ha subito segnalato il furto a Palermo

Sono riusciti a prendere le chiavi dell’auto ad un anziano e gli rubano così la vettura. Grazie al gps i carabinieri della stazione Centro sono riusciti ad arrestarli in corso Tukory, a Palermo. Si tratta di una ragazza di 27 anni e un ragazzo di 19 accusati di furto. Dopo la convalida, il gip ha disposto per entrambi la misura cautelare dei domiciliari.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito un uomo di 85 anni aveva chiamato il 112 segnalando il furto della sua Fiat Panda dalle parti di via Giuseppe Alessi. Qualcuno era riuscito ad allontanarsi con la vettura e a fare perdere le proprie tracce. Nella vettura era installato il sistema satellitare. Grazie al segnale i militari hanno raggiunto la zona del centro, trovando i due giovani a bordo della vettura in corso Tukory. Le pattuglie hanno circondato l’auto e bloccato i due giovani sorpresi a bordo, procedendo così con il loro arresto in mezzo a un capannello di curiosi.

Storia simile a Catania

Proprio in questi giorni una vicenda simile si è consumata ad Aci Castello, nel catanese. Ad essere arrestato un catanese di 62 anni, con l’accusa di furto aggravato ed evasione. L’operazione ha preso le mosse nel pomeriggio con la pattuglia della stazione impegnata in quel momento in un servizio perlustrativo del territorio castellese. Dalla centrale operativa è arrivata la segnalazione del furto di un’auto, una Renault Modus, che sulla base del racconto del proprietario era stata rubata in una via del centro cittadino.

Il Gps ha aiutato

Il mezzo, grazie alle indicazioni fornite dal sistema di rilevamento antifurto Gps di cui era dotato, è stato localizzato dapprima lungo la via Nazionale e quindi in via Firenze, dove è stato rintracciato dai militari con ancora alla guida il 62enne. A seguito dei preliminari accertamenti, i militari hanno riscontrato che l’uomo era tra l’altro sottoposto agli arresti domiciliari a Tremestieri Etneo.