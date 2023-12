Lo annuncia Anas, estensione di circa 3.3 km

Questa mattina è stato aperto al traffico un nuovo tratto lungo l’itinerario Palermo – Agrigento, pari a circa 3,3 km di estensione. Il lotto in corso di ammodernamento, come noto, è compreso tra il km 204 (svincolo “Bivio Manganaro”) e il km 238 (svincolo “Bolognetta”) della strada statale 121 “Catanese”. Lo annuncia con una nota, Anas.

La totalità dell’intervento prevede l’adeguamento della esistente sede stradale, per un’estensione di 25 km, ad una piattaforma stradale di categoria C1, con una corsia da 3,75 metri e banchina da 1,5 metri per ogni senso di marcia. Tale tratto è giunto ad un avanzamento pari all’88%.

Inoltre, su ulteriori 9,3 km, la statale assumerà le caratteristiche di strada di categoria B, con due corsie da 3,75 metri e banchina da 1,75 metri per senso di marcia.

Lo stato di avanzamento del tratto a carreggiate separate

Il tratto a carreggiate separate è giunto ad un avanzamento pari al 73% in direzione Palermo e al 93% in direzione Agrigento.

L’apertura di oggi ricade su quest’ultima carreggiata, lungo la quale verrà disposta la configurazione provvisoria di cantiere.

Inaugurato nuovo tratto Ispica-Pozzallo-Modica

Lo scorso 7 dicembre il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha inaugurato l’apertura al traffico del nuovo tratto da Ispica/Pozzallo a Modica dell’autostrada A18. Il governatore siciliano ha simbolicamente tagliato il nastro del nuovo svincolo di Modica, consegnandolo all’uso della collettività. Presenti anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, il presidente del Cas, Filippo Nasca, altre autorità istituzionali, militari, civili e religiose.

Il governatore dell’Isola ha annunciato ulteriori obiettivi: “Non ci fermeremo qui. Con il Cas vogliamo andare avanti nella realizzazione dell’arteria sino a Gela, come originariamente previsto. Con l’ammodernamento della Ragusa-Catania avviato dall’Anas, inoltre, la rete stradale di questa parte della nostra regione, tra le più produttive dell’Isola, sarà rafforzata in un’ottica di sistema che prevede anche il potenziamento dell’aeroporto di Comiso come scalo cargo, progetto su cui il mio governo è molto impegnato”.