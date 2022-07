In attesa delle deleghe

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla nei giorni scorsi ha ufficializzato la sua squadra che va a comporre la giunta di governo della città. A un mese di distanza dalla sua proclamazione in qualità di sindaco di Palermo, l’ex Rettore ha ufficializzato la squadra dei suoi luogotenenti che lo seguiranno in questo inizio di consiliatura. Ora arriva l’appello alla nuova amministrazione: “Metta al primo posto i bambini e le famiglie”.

L’appello delle scuole materne

È la Federazione Italiana Scuole Materne, associazione di categoria degli asili e delle scuole dell’infanzia, a cui aderiscono a Palermo circa 120 strutture, tra servizi educativi e d’istruzione, con 8 mila bambine e bambini da zero a sei anni, esprime il compiacimento per la nomina della nuova Giunta della città. “In un quadro generale attuale, delicato e complesso – si legge in una nota -, è oggi più che mai necessario mettere in campo interventi urgenti di garanzia del diritto allo studio generalizzato, di diffusione e potenziamento del sistema 0-6 e di contrasto alle povertà educative”.

“Superare il tempo dell’emergenza”

Secondo la Federazione Italiana Scuole Materne, “Bisogna ora superare il tempo dell’emergenza, definendo strategie e politiche strutturate e integrate per creare sempre più contesti educativi sicuri e di qualità, guardando comunque sempre alla libera scelta educativa delle famiglie. I prossimi mesi serviranno a realizzare provvedimenti finalizzati soprattutto al riequilibrio e alla coesione sociale”.

Occhio al Pnrr

L’associazione di categoria, inoltre, si dice disponibile a partecipare, in uno spazio di forte alleanza e di solido patto di comunità, alla programmazione di un quadro certo di strumenti e di risorse. “Il PNRR, il piano nazionale d’azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, la Child Guarantee, sono tutti strumenti su cui puntare in un panorama di rinnovata sensibilità per le politiche dedicate all’infanzia”.

La presentazione della giunta

A presentare la squadra degli assessori è stato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che ha rinviato a sabato l’ufficializzazione delle deleghe da assegnare a ciascun componente. Lagalla ha annunciato che terrà per sè le funzioni per la programmazione strategica, la polizia municipale, la statistica e il coordinamento del piano di riequilibrio con lo Stato.

Gli assessori di Roberto Lagalla

Con riguardo a Forza Italia hanni giurato nelle mani del segretario generale Andrea Mineo, Aristide Tamajo e Rosi Pennino. Tre i componenti di Giunta anche per Fratelli d’Italia. A capo della rappresentanza meloniana ci sarà Carolina Varchi, designata da Roberto Lagalla nel ruolo di vicesindaco. Ad affiancarla l’ex deputato regionale Dario Falzone e il coordinatore regionale di FdI Giampiero Cannella. Sarà invece Sabrina Figuccia a rappresentare la pattuglia di Prima l’Italia all’interno dell’Esecutivo. Davide Faraone, in quota Lavoriamo per Palermo, ha optato per un profilo d’esperienza come quello di Totò Orlando. In casa Nuova DC, confermata l’indicazione del profilo del giovane Giuliano Forzinetti. In quota tecnica, Roberto Lagalla sceglie il nome di Maurizio Carta. A completare la rosa dei nomi è Antonietta Tirrito. Come ricordato sopra, non sono ancora note le deleghe per ognuno dei componenti della Giunta. Segno che le indiscrezioni fuoriuscite nello scorso fine settimana potrebbero andare incontro a qualche revisione di merito.