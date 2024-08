In un contesto spesso segnato dalla dispersione scolastica, emerge una storia di riscatto che rappresenta un esempio positivo di come, anche al Sud, la determinazione e le opportunità possano trasformarsi in storie di successo. È il caso di cinque giovani allievi della scuola dei mestieri Euroform di Palermo, che hanno recentemente completato un percorso di formazione culminato in un’opportunità di lavoro stabile presso la Umberto Palermo Design con sede a Torino, una delle aziende coinvolte nella filiera per gli allestimenti del nuovo Porter NP6 Piaggio.

Chi sono i protagonisti

I protagonisti di questa vicenda sono Domenico Pirrone, Davide Pio Picone, Gabriele Lazzara, Tommaso Saltaformaggio e Francesco Zummo, ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni, provenienti da realtà difficili di Palermo. A partire da aprile, i giovani hanno intrapreso un viaggio formativo che li ha portati a Torino, grazie alla scuola professionale dei mestieri Euroform che ha stipulato un accordo con Up Design di Umberto Palermo. Grazie a questa collaborazione, i ragazzi hanno potuto acquisire competenze pratiche all’interno degli stabilimenti dell’azienda, seguiti dal professor Angelo Carollo e dal responsabile regionale di meccatronica, Antonio Buccheri. Al termine del percorso, tutti e cinque i giovani hanno ricevuto la proposta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Gabriele Lazzara, uno dei partecipanti, ha descritto l’esperienza come una svolta nella sua vita: “È stata un’esperienza che mi ha segnato tanto. Ho affrontato la vita al di fuori della mia casa e i ragazzi della fabbrica ci hanno accolto come una famiglia. Lavorare su quadricicli unici al mondo è stato affascinante, e sentirsi realizzati è una sensazione indescrivibile. Non dimenticherò mai la possibilità di scambiare idee e opinioni con persone di grande calibro come Umberto Palermo e del suo team”.

La Umberto Palermo Design, azienda piemontese di grande esperienza, è nota per la sua ricerca di materiali innovativi e soluzioni ecosostenibili. Tra i suoi progetti più ambiziosi vi è la fondazione di Mole Urbana, un’iniziativa che mira a ripensare i processi produttivi dei mezzi di trasporto, in particolare dei nuovi quadricicli elettrici. La stessa azienda cura gli allestimenti personalizzati per il nuovo Porter NP6 Piaggio.

Le parole di Salvo Licata

“Questo progetto-dichiara Salvatore Licata, presidente di Euroform- rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni formative e aziende possa portare a risultati straordinari. La partnership con la Umberto Palermo Design di Torino ha dimostrato quanto sia prezioso offrire ai giovani non solo competenze tecniche, ma anche esperienze di lavoro reali e stimolanti. Siamo orgogliosi del percorso intrapreso dai nostri ragazzi e della fiducia che l’azienda torinese ha riposto in loro. Questo tipo di sinergia è fondamentale per costruire un futuro solido per i nostri giovani, soprattutto in contesti difficili come quello siciliano.”

Anche il più giovane del gruppo, Tommaso Saltaformaggio, di soli 16 anni, ha dichiarato con entusiasmo: “Rifarei tutto volentieri”. Allo stesso modo, Francesco Zummo, ventenne, ha espresso la sua soddisfazione per aver visto da vicino il processo produttivo di un’automobile per la prima volta: “Devo dire che sono stato molto soddisfatto”.

L’esperienza

L’esperienza formativa ha avuto un impatto profondo anche su Davide Pio Picone, diciassettenne, che inizialmente nutriva dubbi sulla scelta di partire. “Nonostante le incertezze iniziali, questa esperienza ci ha permesso di crescere e maturare. Ho amato molto Torino e tutto ciò che circonda la città. Sarò sempre grato per l’opportunità ricevuta e porterò questa esperienza nel cuore e nella mente”, ha raccontato.

La storia di questi giovani dimostra come, grazie al sostegno e alle giuste opportunità, sia possibile costruire un futuro migliore anche partendo da realtà più difficili.