Con 40 voti favorevoli e nessun voto contrario è stata approvata dal Parlamento siciliano la riforma della dirigenza regionale. Il disegno di legge del governo Schifani, dopo aver incassato il via libera in Commissione Affari istituzionali lo scorso giugno, ha ricevuto oggi il voto favorevole dell’Aula di Palazzo dei Normanni, diventando ufficialmente legge. Si tratta di una svolta attesa da oltre venticinque anni, che punta a scardinare i vecchi assetti burocratici dell’isola per allinearli alla normativa statale.

Schifani: “Grazie al presidente Abbate per l’impegno e il lavoro di sintesi”

“Desidero rivolgere un ringraziamento particolare al presidente della commissione Affari istituzionali dell’Ars, Ignazio Abbate, per l’impegno con cui ha seguito la riforma della dirigenza regionale. Il suo lavoro di sintesi tra le diverse proposte e la disponibilità al confronto hanno dato un contributo importante al percorso che ha portato all’approvazione della legge” dice a caldo il Presidente Schifani che ha poi espresso grande soddisfazione per il traguardo definendolo una priorità assoluta del suo mandato. “Con la nuova riforma della dirigenza regionale abbiamo posto un punto fermo nel processo di rinnovamento della macchina amministrativa”, ha dichiarato il governatore, ringraziando la presidenza dell’Ars e le forze politiche per aver concluso un percorso avviato due anni fa.

“Sbloccati i concorsi per 229 nuovi dirigenti”

Il passaggio cruciale, adesso, riguarda il ricambio generazionale all’interno degli uffici: “Adesso potremo avviare i concorsi per assumere finalmente tutti i nuovi dirigenti necessari a colmare gli ormai troppi vuoti di organico che condizionano fortemente l’attività degli uffici”, ha aggiunto Schifani. Con la pubblicazione della legge, l’amministrazione regionale potrà infatti far partire subito le procedure concorsuali per il reclutamento di 229 nuovi dirigenti per il 2026, una manovra che proseguirà anche nei prossimi anni sulla base del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao).

Addio alla terza fascia: come cambia la burocrazia

La nuova legge interviene in modo profondo sull’ordinamento dirigenziale basato sulla storica legge regionale 10 del 2000. Il cambiamento principale è di natura strutturale: viene istituito un ruolo dirigenziale unico articolato in sole due fasce. L’attuale terza fascia sparisce definitivamente, venendo assorbita dalla seconda. Questo meccanismo permetterà di semplificare la gerarchia interna e di uniformare la disciplina della pubblica amministrazione siciliana a quella degli enti del comparto funzioni locali nel resto d’Italia.

L’assessore Garigliano: “Una legge che guarda alle prossime generazioni”

“Un risultato atteso da troppo tempo, storico direi, di cui vado fiera. Ringrazio il presidente della Regione, Renato Schifani, per aver guidato questo percorso con fermezza, la I Commissione per il lavoro intenso, gli uffici della Funzione pubblica e l’Aula tutta per aver approvato all’unanimità questa legge. Grazie a questa riforma chiuderemo questa esperienza legislativa lasciando la Sicilia nelle condizioni di ripartire davvero. Sono soddisfatta, abbiamo consegnato una legge che non guarda alle prossime elezioni, ma alle prossime generazioni” commenta l’assessore regionale alla Funzione pubblica e alle autonomie Locali, Francesca Garigliano.

Il plauso della maggioranza: “Risultato storico dopo vent’anni”

Il via libera dell’Aula ha incassato il plauso compatto del centrodestra. Per Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Ars, si tratta di un “passaggio importante nel percorso di modernizzazione”, essenziale per rendere la macchina burocratica capace di rispondere alle esigenze di cittadini e imprese.

“La qualità dell’azione amministrativa – evidenzia Geraci – è una condizione essenziale per trasformare le scelte politiche in risultati concreti”.

Sulla stessa linea il deputato regionale e Questore dell’Ars, Vincenzo Figuccia, che parla apertamente di risultato storico. “Oggi si chiude una lunga stagione di attese e si apre una nuova fase per la pubblica amministrazione siciliana”, commenta l’esponente della Lega, sottolineando come il superamento del sistema a tre fasce introduca “percorsi di valorizzazione professionale per gli attuali dirigenti, nel pieno rispetto del merito e delle competenze”.