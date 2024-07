Le parti sociali "Non devono mancare i mezzi"

Dopo l’approvazione del disegno di legge “salva Ast”, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Autoferro tornano sulle vicende della partecipata regionale lanciando l’allarme sul “mancato confronto per l’approvazione del nuovo piano industriale e sui quotidiani disservizi dovuti alla cronica carenza dei mezzi, dato che mediamente quasi il 50% è quotidianamente in fermo tecnico”.

I sindacati, “Bene approvazione ma non devono mancare i mezzi”

“Bene l’approvazione del disegno di legge ‘salva Ast’ che ha tenuto in piedi la società e mantenuto i livelli occupazionali – spiegano i sindacati – . Non vorremmo però che tutto venga vanificato dalla quotidiana mancanza di mezzi idonei a espletare i servizi”.

Chiesto confronto con i due assessorati regionali per il piano industriale

E se sul versante della presentazione del nuovo piano industriale, i sindacati unitariamente sono tornati a chiedere un confronto con i due assessorati regionali interessati, Economia e Infrastrutture, al momento senza replica.

“Per le quotidiane difficoltà di effettuare i servizi d’istituto, la risposta va cercata in azienda. Le manutenzioni dei mezzi non rispondono alle esigenze del servizio, circa il 50% delle vetture è quotidianamente fermo e non si riesce a comprenderne le motivazioni. Ci chiediamo se c’è qualcuno che, non soddisfatto dell’esito del riallineamento economico, prova ad evidenziare, attraverso altre modalità, il mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali. A chi giova tutto ciò?”.

“Società si interessi delle officine”

I sindacati dei Trasporti aggiungono, “L’auspicio è che la Società si interessi maggiormente dei temi delle officine, oggi in buona parte esternalizzate per scelta societaria, proprio perché attraverso la circolazione dei mezzi si percorrono i km necessari a soddisfare le esigenze di trasporto pubblico dei siciliani, anche in territori poco serviti da altre modalità di trasporto. Da qui la richiesta : “subito un incontro con la Regione sul piano industriale e contestualmente verifiche con l’azienda sui problemi legati alla carente manutenzione dei mezzi”.