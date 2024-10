Il Consiglio comunale di Palermo dice sì alla quarta variazione di bilancio con un provvedimento approvato dall’Aula. Tre milioni di fondi che saranno destinati alla pensione integrativa degli agenti della polizia municipale, più 4,3 milioni di euro saranno dedicati al potenziamento della rete fognaria, con interventi mirati in aree critiche come la Cala, via Castelforte e l’Arenella.

Come saranno suddivisi i fondi

Nello specifico, sono stati previsti i seguenti interventi: 3 milioni di euro, suddivisi in un milione per ciascun anno, saranno destinati in via sperimentale alla pensione integrativa degli agenti della polizia municipale. Questa misura non solo valorizza il lavoro svolto da questi agenti, ma contribuisce a garantire un futuro più sereno e dignitoso per coloro che vigilano sulla sicurezza dei cittadini. ⁠4,3 milioni di euro saranno dedicati al potenziamento della rete fognaria, con interventi mirati in aree critiche come La Cala, via Castelforte e l’Arenella. Questi lavori sono essenziali per migliorare le infrastrutture e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. In più ⁠670 mila euro verranno investiti per promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro, un aspetto cruciale per proteggere la salute dei lavoratori e garantire condizioni di lavoro adeguate. Infine, circa 392 mila euro saranno destinati al sostegno delle manifestazioni culturali.

Lagalla: “Misure importanti per tutta la città”

“La variazione di bilancio approvata oggi dal Consiglio comunale permette di sbloccare misure che daranno risposte importanti alla città e di questo il Presidente del Consiglio comunale e l’Aula. Oltre ad avere risorse che mettono in sicurezza le partecipate e ai contributi ai vigili urbani, da oggi saranno a disposizione risorse per importanti interventi infrastrutturali in diverse aree della città: dal sistema di disinquinamento Cala al completamento del sistema fognario all’Arenella e Vergine Maria. Si tratta di un nuovo e importante passaggio del Consiglio comunale nell’interesse della città, frutto della collaborazione tra amministrazione attiva e tutte le forze sia di maggioranza, sia di opposizione”, dice il sindaco Roberto Lagalla.

Le parole di Milazzo

“L’approvazione della quarta variazione di bilancio rappresenta un traguardo significativo per il nostro comune, permettendoci di investire in somme strategiche per interventi attesi da tempo e di fondamentale importanza per la nostra comunità”. Così il Presidente della commissione bilancio del comune di Palermo, Giuseppe Milazzo.

“Desidero riconoscere il contributo costruttivo dei gruppi di minoranza presenti in commissione e in aula, il lavoro svolto dai gruppi di maggioranza, la cui determinazione ha garantito l’approvazione del provvedimento e tengo a sottolineare la presenza e il voto favorevole del presidente del consiglio comunale, Giulio Tantillo che ha giocato un ruolo chiave in questo processo”, dice Milazzo.

Le parole della consigliera comunale Leto

“Con l’approvazione della quarta variazione di bilancio, questa amministrazione segna un altro importante traguardo. Negli ultimi mesi, abbiamo collaborato attivamente con il comandante Angelo Colucciello, l’assessore al ramo Dario Falzone e le commissioni interessate per garantire i fondi necessari alla pensione integrativa dei Vigili Urbani. Questa iniziativa non solo rappresenta un riconoscimento del valore del lavoro svolto dai nostri agenti, ma anche un passo fondamentale verso il miglioramento delle loro condizioni lavorative e della sicurezza della nostra comunità. Siamo orgogliosi di poter offrire questo supporto ai nostri vigili, consapevoli dell’importanza del loro operato per la tutela e il benessere dei cittadini. Continueremo a impegnarci per valorizzare il personale che ogni giorno lavora con dedizione e professionalità”. Lo dichiara la consigliera comunale e vice presidente della sesta Commissione consiliare Teresa Leto.

Zacco: “Nuovo percorso avviato da Lagalla”

«Investimenti per oltre 8 milioni di euro. Grazie alla votazione da parte del consiglio comunale della quarta variazione di bilancio, abbiamo ulteriormente stanziato somme da destinare alla polizia municipale, al potenziamento delle reti fognarie, alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alle iniziative culturali. Un ulteriore dimostrazione del nuovo percorso avviato dall’amministrazione Lagalla dopo anni di recessione». Lo dichiara il presidente della VI commissione, Ottavio Zacco.

Rini: “Misure importanti per la città”

“La quarta variazione di bilancio, approvata oggi dal consiglio comunale, prevede numerose e importanti misure per la città tra cui la copertura integrale dei disallineamenti con le società partecipate. Si tratta di un intervento voluto fortemente dall’assessore al Bilancio Brigida Alaimo, contenuto in un atto di indirizzo, e che, grazie al senso di responsabilità del consiglio comunale, è divenuto realtà. Si tratta di 26 milioni di euro, tratti dall’avanzo di amministrazione, che serviranno a eliminare i disallineamenti: 4 milioni per Amap, 2 per Amat, 0,8 per Amg e oltre 19 per Rap.

In questo modo si mettono in sicurezza le aziende e i conti del Comune e si gettano le basi per un rilancio del sistema partecipate che passerà anche dai nuovi contratti di servizio. Il gruppo di Fratelli d’Italia, guidato dal capogruppo Giuseppe Milazzo, ha dimostrato responsabilità e impegno durante i lavori d’aula”, dice il consigliere comunale Antonio Rini.