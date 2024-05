Gli appuntamenti

La Sicilia, terra di contrasti e bellezza mozzafiato, ogni giorno ci invita a scoprire i suoi tesori nascosti attraverso spettacoli, visite guidate e passeggiate storiche. Questa settimana è in programma il “Ima koko watashi”, uno spettacolo di improvvisazione istantanea che si basa sul desiderio di cogliere la fugacità della danza. Il 4 il 5 maggio presso il teatro agrigentino “Pirandello”, si potrà assistere a “La traviata” del Sicilia classica festival e poi ancora spettacoli a teatro, il ricordo e l’omaggio a Peppino Impastato a Cinisi, visite ai serbatoi di San Ciro a Palermo e molto altro. Vediamo di seguito la selezione di BlogSicilia per questo fine settimana.

Visite ai serbatoi di San Ciro, Palermo

Nel cuore di Palermo, tra le vie trafficate e i palazzi storici, si nasconde un tesoro nascosto: le vasche di accumulo di San Ciro dell’Amap, una vera e propria “cattedrale” gotica dell’acqua scavata nella roccia. Questi due serbatoi, capaci di contenere oltre 35mila metri cubi d’acqua, sono un esempio di ingegneria idraulica e architettonica, con volte a botte sostenute da archi e pilastri che creano un’atmosfera suggestiva e unica.

I visitatori avranno l’opportunità di esplorare queste meraviglie dal 19 aprile al 5 maggio, per tre weekend consecutivi. I serbatoio saranno aperti al pubblico solo il venerdì e il sabato, dalle 10 alle 16.30, offrendo un’esperienza esclusiva.

Durante la visita, i partecipanti avranno l’opportunità di ammirare una barca utilizzata per navigare all’interno dei serbatoi, permettendo di pulirli e controllarli con facilità. Questa esperienza offre non solo uno sguardo al passato ma la possibilità di immergersi in un ambiente suggestivo e affascinante che racconta la storia e l’ingegnosità della città di Palermo.

“Guardami. La moda in strada”, Catania

Venerdì 3 maggio, la suggestiva scalinata Alessi di Catania si trasformerà in una passerella d’eccezione per la prima tappa del tour “Guardami. La moda in strada”, un evento che celebra la moda, l’arte e l’artigianato siciliano. La manifestazione prenderà il via alle ore 20.30, offrendo al pubblico un ricco programma di sfilate, intermezzi musicali e spettacoli.

L’evento ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze artistiche e artigianali del territorio siciliano, offrendo al contempo un’opportunità di visibilità ai giovani talenti. Lungo la scalinata, saranno esposte sculture di ceramica artistica della scuola Nenè, mentre le modelle indosseranno abiti di Pinanannuli, creazioni originali realizzate recuperando antichi corredi siciliani.

Cinisi ricorda Peppino Impastato

Per commemorare il 46° anniversario della sua morte, Casa memoria organizza a Cinisi una settimana di eventi, dal 2 al 9 maggio, ricchi di iniziative, arte, cultura, impegno e memoria. La manifestazione offrirà un programma variegato con mostre, dibattiti, spettacoli, proiezioni film, concerti e incontri con personalità del mondo della cultura, dell’impegno sociale e della lotta alla mafia. Un’occasione per riflettere sulla figura di Peppino Impastato, sul suo coraggio e sulla lotta contro la mafia, e per mantenere vivi i suoi ideali di giustizia e libertà.

Il culmine della settimana di commemorazione sarà il 9 maggio, con il tradizionale corteo storico, una manifestazione nazionale contro la mafia che ripercorre quello che si suppone sia stato l’ultimo tragitto percorso da Peppino prima di essere ucciso.

“La traviata”, teatro Pirandello di Agrigento

Dopo il successo delle tappe in diverse città italiane, la tournée de “La traviata” del Sicilia classica festival fa ritorno in Sicilia, con due rappresentazioni al teatro Pirandello di Agrigento il 4 e 5 maggio. Per l’occasione, il teatro è stato ammodernato con il ripristino della “buca” per l’orchestra; sul podio, il maestro Francesco Di Mauro, tra i più apprezzati direttori d’orchestra a livello internazionale. Il cast vede la partecipazione del soprano Claudia Urru nel ruolo di Violetta Valery, del tenore Rosolino Claudio Cardile come Alfredo Germont e del baritono Ohyoung Know come Giorgio Germont. La regia è affidata a Lorenzo Lenzi, con coreografie di Stefania Cotroneo.

“Sono qui adesso”, la danza dell’effimero a Palermo

L’idea alla base dello spettacolo, il cui titolo in giapponese significa “sono qui adesso”, è quella di catturare l’essenza effimera della performance, fatta di momenti irripetibili e inafferrabili. Un concetto che si traduce in una danza in continua evoluzione, dove i movimenti nascono spontaneamente dall’interazione tra i danzatori e la musica.

Ideato da Chikako Kaido e Tetsu Saitoh, “Ima koko Watashi”, ha calcato i palchi di numerosi teatri in Europa e Giappone, e arriva finalmente a Palermo il 4 maggio alle 21.30, presso la sala Perriera dei cantieri culturali alla Zisa.

“Domenica al museo” ingresso gratuito nei principali parchi archeologici, musei e luoghi della cultura

L’iniziativa, promossa dall’assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, aderisce all’iniziativa del ministero della cultura e offre l’opportunità di visitare gratuitamente numerosi siti di grande interesse storico e artistico. Un’occasione per scoprire il ricco patrimonio culturale della Sicilia, dalle testimonianze archeologiche alle opere d’arte moderna.

Tra i siti aperti gratuitamente troviamo: Castello a mare, castello della Zisa, chiostro di Monreale, valle dei templi, teatro antico di Taormina e molti altri ancora. Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura, consultabili online sui siti web dei singoli luoghi di interesse. Segnaliamo che per alcuni siti, è necessario la prenotazione, pertanto è consigliato di informarsi anticipatamente

