I controlli con il personale dell'Arpa

I carabinieri della stazione di Borgo Nuovo insieme al personale dell’Arpa hanno scoperto e sequestrato due aree di stoccaggio di rifiuti realizzate senza autorizzazione nel quartiere .

Denunciati in cinque

Cinque persone sono state denunciate. La prima aerea è stata scoperta in via Castellana nella zona dell’ex Centro Sociale. Qui è stata trovata un’area di 15 metri quadrati dove erano accatastati rifiuti per lo più ferro, materiale elettrico, componenti di motori e batterie esauste. E’ stato denunciato un 35 enne che avrebbe gestito l’area.

Nel corso dell’intervento è stato denunciato un palermitano di 52 anni, perché, alla guida del suo autocarro, avrebbe trasportato materiale ferroso in assenza di autorizzazione. Anche in questo caso il veicolo ed il materiale trasportato abusivamente sono stati sequestrati. Un altro deposito di rifiuti pericolosi e non è stato scoperto in via Badia, realizzato senza alcuna autorizzazione da un 59enne, un 50enne e un 37enne, anche loro denunciati.

Area sequestrata

Tutta l’area è stata sequestrata compreso il materiale recuperato, per un peso di circa 50 tonnellate, che avrebbe fruttato circa 75mila euro, è stato affidato ad un deposito giudiziario. Durante i controlli è stata controllata un officina meccanica aperta senza autorizzazione. Un uomo di 63 anni è stati multato con 5 mila euro. Macchinati e locali sono stati sequestrati.

Incendi di rifiuti nelle scorse settimane

Nelle scorse settimane si sono registrati vari incendi ai rifiuti nella notte a Palermo, in particolare nei giorni di maltempo prima che si abbattesse la pioggia che ha cominciato a cadere all’alba. Si tratta dell’ennesima nottata trascorsa dai vigili del fuoco a doversi spostare da un quartiere all’altro per le continue richieste di aiuto giunte al centralino. E’ stato principalmente Borgo Nuovo ad avere risentito del maggior numero di raid incendiari dei soliti piromani.

Sempre Borgo Nuovo nel mirino

Il fuoco due notti prima aveva interessato proprio i quartieri di Borgo Nuovo, Bonagia e Falsomiele. Ed ancora altri incendi di rifiuti si sono verificati in viale Michelangelo e via Oreto. In tutti i casi qualcuno ha appiccato il fuoco a questi rifiuti ammassati in strada, o che traboccavano dai contenitori per la raccolta. Il risultato è stato quello di vedere ancora una volta colonne di fumo alzarsi in cielo. Oramai da diversi giorni la scia di questo tipo di episodi è continua a Palermo città, con qualche episodio persino in provincia.