Il Comune chiederà il terreno all'Agenzia per i Beni Confiscati

Via libera dalla Giunta Comunale di Palermo alla manifestazione d’interesse per acquisire il terreno di via Papa Sergio, nel quartiere Arenella. Un bene al momento sotto il controllo dell’Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati (ANBSC) e che, in futuro, verrà destinato all’edificazione di un nuovo parcheggio che servirà il quartiere della settima circoscrizione e il vicino cimitero di Santa Maria dei Rotoli.

“Insieme alla collega con delega ai beni confiscati, Carolina Varchi, abbiamo posto l’attenzione sul recupero di molteplici beni da restituire alla piena fruibilità da parte della cittadinanza sottraendoli al degrado e all’incuria – sottolinea l’assessore Andrea Mineo -. La delibera odierna va proprio in questo senso poiché restituisce alla sua funzione un’area a parcheggio confiscata alla criminalità organizzata e da tempo abbandonata, la quale diverrà un parcheggio pubblico”.

Nuovo parcheggio all’Arenella

Uno spazio di cui la redazione di BlogSicilia si era occupata nel dicembre 2022, con un sopralluogo nel quale era possibile evincere lo stato di abbandono e di incuria a cui era soggetto il bene. Da adesso si procederà agli ulteriori passaggi burocratici per la riqualificazione. Fra questi, naturalmente, figura la progettazione delle future opere da eseguire sullo spazio dell’area dell’Arenella. Secondo quanto si legge nel documento, “l’area risulta utile e indispensabile per restituire alla cittadinanza una porzione di territorio da sempre destinata a parcheggio, ma utilizzata da privati, che oggi può essere idonea a decongestionare il traffico veicolare della zona, che è priva di parcheggi pubblici, favorendo così anche l’utilizzo di mezzi pubblici”.

Puma: “Spazio per tutta la comunità”

Interventi che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, saranno finanziati con una quota parte di un fondo da 500.000 euro inserito fra le pieghe del piano triennale delle opere pubbliche. Soddisfatto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Natale Puma. “Sarà un polmone utile per tutta la cittadinanza. Darà vitalità a tutta la borgata, evitando auto in doppia fila e disservizi alla viabilità che oggi ci sono. Ringranzio gli assessori Mineo e Varchi per aver portato questo risultato a casa. I cittadini potranno così riappropiarsi di un bene che diventerà di pubblica utilità, fruito da tutti”.

La storia del bene confiscato di via Papa Sergio

A dicembre 2022, lo spazio si presentava come una specie di cimitero delle auto, con mezzi abbandonati sul posto e sventrati praticamente di ogni pezzo. Inoltre, la natura si era ripresa i propri spazi negli attigui terreni, con erbacce ad infestare l’intera area. In quell’occasione, fu il consigliere della settima circoscrizione Giovanni Galioto a sollevare l’attenzione sullo spazio. “La speranza è che l’Amministrazione possa avocare a sè questo spazio attraverso una manifestazione d’interesse. Questo permeterebbe di poter utilizzare gli spazi, oggi in stato di abbandono, per la borgata dell’Arenella. Zona che, anche a livello orografico e urbanistico, necessita di nuovi spazi”, dichiarò in quell’occasione l’esponente pentastellato.