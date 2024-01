Diverse segnalazioni dalla settima circoscrizione

(Immagini di archivio)

Diverse strade dell’Arenella e di Vergine Maria sono al buio. In alcuni casi, già da diversi giorni. Continuano le segnalazioni di disservizi agli impianti di illuminazione pubblica in diverse aree di Palermo. Protagonista in questo caso è l’area della settima circoscrizione. Fatto che è paradossale se si pensa che via Papa Sergio I, nota strada proprio del quartiere Arenella, è stata interessata per diverso tempo da lavori relativi proprio al rinnovamento dei punti luce della zona, così come avvenuto in altre parti dell’area Nord del capoluogo siciliano.

Strade di Arenella e Vergine Maria al buio

Diverse le strade rimaste senza luce sulla pubblica via. Da via dell’Ancora a via Nostra Donna dei Rotoli, passando per via della Barca e così via. “Numerosi punti luce dei quartieri Arenella e Vergine Maria, malgrado numerosi solleciti, continuano a rimanere al buio – sottolinea il consigliere della settima circoscrizione Giovanni Galioto -. Spero in un intervento urgente da parte di Amg che riporti alla normalità una situazione che crea notevoli disagi ai residenti e che pone tra l’altro seri problemi sia per l’incolumità che per la sicurezza delle persone”. Criticità che, riferisce l’esponente pentastellato, perdurano da diverso tempo in particolare nell’area di Vergine Maria.

Proseguono i problemi per AMG

Un caso che segue a quelli già segnalati nell’area della V e della VI Circoscrizione di Palermo. Problemi sui quali si è scatenata una diatriba politica fra diversi esponenti dell’Amministrazione Comunale ed AMG, società incaricata del servizio di illuminazione pubblica. A fornire la prima battuta del copione è stata, lo scorso 3 gennaio, la presidente della III Commissione Consiliare Sabrina Figuccia. Proprio nell’organo presieduto dall’esponente della Lega, si è infatti registrata questa mattina l’audizione dei dirigente della UGL Chimici, sindacato in quota proprio ad AMG. Rappresentanti dei lavoratori che, secondo quanto dichiara Sabrina Figuccia, avrebbero fornito un dato che parla del “70% di strade palermitane che rimangono al buio ogni sera“.

Numeri a cui ha risposto a stretto giro di posta il presidente di AMG Francesco Scoma. “La percentuale dei guasti degli impianti di pubblica illuminazione di Palermo è in media del 5%, un dato assolutamente fisiologico a fronte di oltre 47.000 punti luce gestiti, più della metà dei quali hanno oltre trent’anni e cioè hanno completato la loro “vita tecnica utile”, e a fronte del costante lavoro di verifica e manutenzione effettuato dal personale della società”.