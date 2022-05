Il punto sul tema

Un diritto comune europeo dell’insularità è quello che prospetta Gaetano Armao, vice presidente Ars e assessore all’Economia della giunta Musumeci che interviene, in qualità di Presidente dell’intergruppo per l’Insularità del Comitato europeo delle Regioni, all’Assemblea Plenaria della Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), in svolgimento nell’isola svedese di Gotland.

“L’Europa non può più eludere il tema”

Nel corso dell’intervento, Armao ha affrontato il tema dell’insularità, in ottica nazionale ed europea: “Dopo la Brexit l’Italia è il più grande Paese europeo per numero di cittadini insulari: oltre 6,6 milioni (quasi il 12% della popolazione complessiva tra Sardegna e Sicilia), sui quasi venti milioni d’insulari europei, non può consentirsi di continuare a eludere la questione della condizione d’insularità e il tema dei costi che essa determina tra le priorità delle politiche pubbliche.”

L’insularità in Costituzione, il percorso verso la Legge

Armao ha poi fatto il punto sul percorso legislativo che in Italia, grazie all’apporto in particolare della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, si sta portando avanti e che vede anche il Parlamento europeo impegnato grazie alla determinazione del Presidente della Commissione REGI on. Y. Omarjee, nella prospettiva del Patto per le Isole.

“Un percorso, quello sostenuto dalle isole europee, che oggi non può prescindere da una nuova Convenzione europea che metta mano ai Trattati spingendo con decisione verso un’Europa più forte ed inclusiva, superando l’arcaica regola dell’unanimità nel processo decisionale, dotando l’Unione di una politica fiscale integrata, di una difesa comune, di un sistema sanitario integrato. Ed affronti in termini rinnovati la prospettiva della coesione economico, sociale e territoriale, a partire dalle isole”.

Un diritto comune europeo

“Ritengo – ha sottolineato in conclusione il Vicepresidente – che sia giunto il momento di prospettare la costruzione di un diritto comune europeo dell’insularità incentrato sull’ordinamento europeo e su quello degli Stati membri caratterizzati dalla presenza di Isole”.