Resterà in carica per cinque anni

Gaetano La Barbera è il nuovo direttore dell’UOC di Chirurgia Vascolare dell’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo. La nomina è stata ufficializzata oggi, martedì 3 marzo 2026, e avrà la durata di cinque anni.

L’incarico segna un passaggio fondamentale per l’azienda ospedaliera palermitana. La struttura, che finora era stata gestita da un responsabile facente funzioni, ritrova una stabilità direttiva grazie a una selezione pubblica che ha premiato il profilo del noto specialista.

“Sono certo che la professionalità e le doti personali del dr. La Barbera potranno apportare valore aggiunto ad una squadra di eccellenza e saranno strategiche per conseguire ulteriori obiettivi virtuosi”, ha commentato Walter Messina direttore generale di ARNAS ” Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo.

Con questa nomina, l’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli rafforza la guida della Chirurgia vascolare, affidando per il prossimo quinquennio la direzione a un professionista con un percorso consolidato tra Palermo, la Francia e Taranto.

Il percorso formativo e professionale

Gaetano La Barbera si è laureato e si è specializzato presso l’Università degli Studi di Palermo. Nel suo percorso formativo vanta un periodo di perfezionamento a Marsiglia e a Parigi, esperienze che hanno contribuito alla sua crescita professionale nel campo della chirurgia vascolare.

Ha già lavorato all’ospedale Civico in passato, dal 1999 al 2020. Un legame professionale consolidato con la struttura palermitana che oggi è chiamato a dirigere.

Dal 2021 fino a febbraio 2026 è stato direttore della struttura complessa di chirurgia vascolare dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto. In questi anni ha maturato esperienza nella gestione di un reparto complesso e nell’organizzazione delle attività cliniche.

Nel corso della sua carriera ha sviluppato una particolare esperienza nel trattamento delle patologie vascolari del distretto dell’aorta toraco-addominale, carotideo e degli arti inferiori. È anche membro del direttivo del Collegio italiano dei primari ospedalieri di chirurgia vascolare.

Si tratta di ambiti che richiedono competenze specifiche e aggiornamento costante, sia sul piano chirurgico sia su quello organizzativo.