Indagine dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo

I finanzieri del comando provinciale Palermo hanno arrestato un corriere della droga e sequestrato oltre 23 chili di cocaina, nascosta in un’autovettura nel corso di un controllo a Villabate (Palermo).

I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, dopo aver fermato un veicolo, hanno identificato l’automobilista Filippo Leto 22 anni che è apparso subito particolarmente agitato e forniva dichiarazioni contrastanti su destinazione e motivi del viaggio.

Nel corso dell’ispezione del mezzo sono stati trovati 21 involucri dal peso complessivo di 23,158 chili di cocaina e 100 grammi di hashish, nascosti nelle intercapedini laterali anteriori e posteriori dell’autovettura.

La vendita al dettaglio dello stupefacente avrebbe assicurato introiti per circa 2,3 milioni di euro. Il corriere è stato portato nel carcere “A. Lorusso – Pagliarelli” di Palermo. Il gip ha convalidato l’arresto, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere per l’indagato.

L’attività eseguita testimonia il costante impegno profuso dalla Guardia di finanza nel contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, primaria fonte di finanziamento per la criminalità organizzata.