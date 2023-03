L’arresto dopo un inseguimento per le vie del centro

In manette un altro pusher della movida Palermitana. Ha cercato di sfuggire ai carabinieri dando vita ad un inseguimento per le viuzze del centro storico. Nella disperata fuga ha anche lanciato contro i militari una sedia nel tentativo di rallentarli. Ma la mossa si è rivelata vana.

Dopo un breve inseguimento è stato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato un 49enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il presunto pusher si trovava in via Candelai, zona della movida palermitana. Non appena ha visto i militari, ha lanciato un involucro e ha cercato di scappare tra i vicoletti del centro storico.

Sedia contro i carabinieri

Per bloccare i carabinieri ha lanciato contro anche una sedia. Poco dopo i militari lo hanno fermato e portato in caserma. Nell’involucro sono state trovate 21 dosi di cocaina, mentre nelle tasche circa 800 euro in contanti. Nel corso della perquisizione a casa dentro una cassetta di sicurezza i militari hanno scovato 11 mila euro in contanti e materiale per il confezionamento.

La convalida dell’arresto

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per il 49 enne la misura dei domiciliari. Nel contempo il denaro sequestrato e la droga inviata al laboratorio delle sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per le verifiche qualitative e quantitative.

Il mese scorso blitz alla Vucciria

Appena il mese scorso la polizia ha scoperto un giro di spaccio in una casa della Vucciria a Palermo. Trovata un’ingente quantità di cocaina. La polizia ha arrestato un palermitano nella flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti del commissariato “Centro” hanno dato vita ad un’intensa attività d’indagine mirata proprio al contrasto dello spaccio di droga nelle piazze cittadine. I sospetti si sono concentrati su un’abitazione nel quartiere storico della “Vucciria” dove si presumevano giri di spaccio. Gli agenti hanno raccolto una serie di indizi sulla possibilità che dentro quell’immobile vi fosse una consistente quantità di stupefacente. Ed effettivamente fu rinvenuto quasi mezzo chilo di droga.

