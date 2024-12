Continuano le spaccate nel centro storico

I Carabinieri della Stazione di San Filippo di Marsala hanno arrestato una donna di 39 anni per furto in abitazione. Sorpresa all’interno di un appartamento, la donna aveva già nascosto i preziosi trafugati in una borsa. L’intervento dei militari è stato possibile grazie alla segnalazione del proprietario, che ha notato l’intrusione attraverso il sistema di videosorveglianza installato nella sua abitazione. I Carabinieri sono giunti sul posto trovando la porta d’ingresso forzata.

Obbligo di dimora per la 39enne

Dopo la convalida dell’arresto, la donna è stata sottoposta all’obbligo di dimora nel suo comune di residenza con il divieto di uscire di casa durante la notte.

Furto con spaccata al negozio Al Kassaro di via Vittorio Emanuele

Furto con spaccata In un negozio in centro a Palermo. I ladri hanno divelto l’ingresso la grata in metallo del negozio Al Kassaro in via Vittorio Emanuele e poi sono entrati dentro portando via soldi e prodotti in vendita. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

Furto con spaccata, colpito il Punto pizzo free di corso Vittorio Emanuele

Nuovo furto con spaccata nel negozio Punto pizzo free l’emporio in corso Vittorio Emanuele a Palermo, punto vendita di prodotti tipici siciliani che fa parte dell’associazione Addiopizzo.

Beccati dalle telecamere

Sono stati i proprietari a chiedere l’intervento dei carabinieri dopo avere notato l’ingresso di qualcuno nel negozio dalla telecamere. I ladri hanno portato i soldi che c’erano in cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo. Si tratta dell’ennesima attività commerciale presa di mira dai ladri in pieno centro a Palermo.



Pochi giorni fa un episodio simile

Pochi giorni fa i ladri sono entrati con un piede di porco con il quale hanno forzato l’ingresso del Chiosco cucina&drink che si trova in via Libertà, all’angolo con via Agrigento. La scorsa settimana due malviventi hanno preso di mira il ristorante St’Oliva, in via Principe di Villafranca dove hanno portato via e 50 euro e bottiglie. La scorsa settimana, invece, a subire la spaccata è stata la Rinascente in via Roma.

