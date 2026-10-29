Arriva una svolta attesa da anni per il comparto agricolo e agroalimentare dell’Isola. L’assessorato regionale dell’Agricoltura ha pubblicato le graduatorie definitive di due importanti bandi strategici legati al Piano Pac 2023-2027. Si tratta delle misure “SRD03” e “SRD13”, che mettono in campo complessivamente 110 milioni di euro. I finanziamenti puntano a modernizzare le aziende esistenti, diversificare l’offerta ricettiva e dare un forte slancio all’economia delle aree interne e della filiera agroalimentare siciliana.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha sottolineato l’importanza di questi provvedimenti per il tessuto produttivo. I bandi offrono risposte concrete ai produttori locali che vogliono competere a livello internazionale e valorizzare le eccellenze del territorio.

Nuova linfa per le aree interne: 40 milioni per agriturismi e sociale

Il primo provvedimento riguarda il bando “SRD03”, dedicato agli investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole in regime di esenzione. La dotazione finanziaria complessiva è di 40 milioni di euro. L’obiettivo principale di questa misura è la nascita di nuovi agriturismi, lo sviluppo di attività educative e didattiche e l’avvio di progetti legati all’agricoltura sociale.

“Sblocchiamo una misura che il settore attende da anni — ha dichiarato l’assessore Luca Sammartino — perché consente alle imprese di diversificare l’offerta e le fonti di reddito. Un modo per dare nuova linfa alle aree interne dell’Isola, stimolando lo sviluppo delle realtà già esistenti e favorendo la nascita di nuove”. La graduatoria definitiva è già consultabile sul portale istituzionale della Regione Siciliana.

Competitività e mercati esteri: 70 milioni alla trasformazione dei prodotti

Il secondo pilastro dell’intervento regionale è rappresentato dal bando “SRD13”, focalizzato sugli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Questo avviso vanta una dotazione finanziaria imponente, pari a 70 milioni di euro. Le risorse serviranno a migliorare la sostenibilità e la competitività delle imprese che lavorano nella filiera della trasformazione, del confezionamento e della vendita delle eccellenze agroalimentari siciliane.

Su un totale di 25 domande pervenute agli uffici dell’assessorato, ne sono state finanziate ben 23. La macchina amministrativa ha completato l’iter in tempi record, impiegando appena quattro mesi per giungere ai risultati definitivi.

I prossimi passi: decreti di concessione entro l’anno

La pubblicazione delle graduatorie apre la strada all’erogazione effettiva dei contributi alle imprese agricole vincitrici. I tempi si preannunciano brevi per garantire la continuità degli investimenti programmati dalle aziende.

“Vogliamo creare impresa e valorizzare le aziende che investono nell’ammodernamento dei macchinari, creando valore aggiunto alla nostra economia — ha concluso Sammartino —. Questo è un bando molto atteso dai nostri produttori, sono lieto di potere annunciare che entro la fine dell’anno arriveranno i decreti di concessione. Aiutiamo chi trasforma, confeziona e vende le nostre eccellenze in tutto il mondo con misure concrete in grado di mettere le nostre aziende nelle condizioni di competere a livello internazionale”. Anche in questo caso, l’elenco completo dei beneficiari è disponibile sul sito ufficiale della Regione