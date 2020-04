Completato l’esame del 15046 domane di aiuti alimentari giunte al Comune di Palermo, Dopo tutte le verifiche fatte, sono 2867 le persone che hanno ricevuto il documento che consente loro di accedere in 115 esercizi commerciali convenzionati a cui si aggiungeranno, da lunedì, anche le farmacie. I buoni spesa, infatti, potranno essere utilizzati in questi esercizi.

E’ stata fatta una scelta precisa. Distribuire i buoni spesa in formato elettronico. Questi buoni vengono ricevuti direttamente sullo smarphone dal beneficiario o, per chi non disponga di un telefono abilitato all’uso dell’apposita app, attraverso una tessera elettronica. In entrambi i casi i buoni vengono erogati con cadenza settimanale ed il beneficio, in questa fase, è concesso per quattro settimane totali. Con l’arrivo dei fondi regionali si potrà decidere se ampliare questo beneficio

L’accredito sulla carta elettronica o sulla app verrà fatto in automatico al principio di ogni settimana.

Ci sono, poi, una lunga serie di nuove domande di accesso al beneficio. Sono circa 21mila quelle per le quali è iniziata una nuova fase di controlli. Già al termine delle prime analisi ne sono state escluse subito 4600. Ma per chi è stato ammesso ecco l’elenco degli esercizi commerciali presso cui è possibile spendere i buoni spesa.

1 Aquino – Borgo Molara Sisa Via Aquino 31

2 Ausonia – Notarbartolo Sisa Via Ausonia 146

3 Basile – Ospedale Civico Conad Via E. Toti 92

4 Basile – Ospedale Civico Conad Via G. Argento 32

5 Belgio – Strasburgo Decò Via Belgio 15

6 Bonagia – Aloi Carrefour Via E. T. Moneta 7

7 Borgo Nuovo Ard discount Via Castellana 338

8 Borgo Nuovo Conad Via Castellana 316

9 Borgo Ulivia Quick sisa Via Orsa Maggiore 160

10 Borgo Vecchio CRAI Via Principe di Belmonte 55

11 Borgo Vecchio Carrefour Via F. Bentivegna 12

12 Brancaccio Conad Via Filippo Pecoraino 3/5/7

13 Brancaccio Conad Via Messina marine 533

14 Brancaccio Decò Via Ingham 4

15 Calatafimi – Altofonte CRAI P.za Costanzo Barbarino 37

16 Calatafimi – Altofonte Sisa Viale Maria Ss. Mediatrice

17 Calatafimi – Indipendenza Conad Via G. Sunseri 7

18 Calatafimi – Indipendenza Mercatone della Carne C.so Calatafimi 230

19 Calatafimi – Pietratagliata Decò Via Crocifisso a Pietratagliata

20 Calatafimi alta – Ingrassia Quick sisa C.so Calatafimi 973/d

21 Calatafimi alta – Paruta Carrefour Via Domenico Russo 21

22 Camporeale – Dante – Serradifalco Carrefour Via Serradifalco 4

23 Cataldo Parisio – Lancia di Brolo Conad Via Valerio Rosso 43/45

24 Centro storico Carrefour Salita Partanna – Piazza Marina

25 Ciaculli – Croceverde Decò Via Gibilrossa 20

26 Ciaculli – Guarnaschelli Conad C.so dei mille 1660

27 Colonna Rotta – D’Ossuna Todis Via G. Mosca 54

28 Corso dei Mille – Sant’Erasmo Conad Via M. Cipolla 54

29 Croce Rossa – Emilia Conad Via Leoni 3

30 Cuba – Calatafimi Sisa Viale Reg. Siciliana N.O. 133

31 Don Bosco – Sampolo Conad Via Imperatore Federico 13

32 Don Bosco – Sampolo Decò Via Sampolo 33

33 Fiera – Autonomia Siciliana Sgroi supermercati Via G. Alessi 117

34 Fiera, Acquasanta, Montalbo Conad Via Ammiraglio Rizzo 43

35 Fiera, Libertà, Montepellegrino Carrefour Via Sampolo 33

36 Fiera, Libertà, Montepellegrino Sisa Via Laurana 35

37 Galilei, P.pe Palagonia Conad Via Paolo Veronese 6

38 Giotto – Leonardo Da Vinci Decò Via G. Lo Verde 11

39 Guadagna Conad Via Orsa Minore 1

40 Guadagna Conad – C. Guadagna Via Villagrazia 79

41 Guadagna Todis Via Capricorno 7/9

42 Imera – D’Ossuna Sfizi e delizie Via Imera 79

43 La Malfa Conad Via Ugo La Malfa 3

44 Lanza di Scalea – Zen Centesimo Via Lanza di Scalea 642

45 Leonardo da Vinci Conad Via Leonardo da Vinci 204

46 Leonardo da Vinci Decò Via Leonardo da Vinci 322

47 Libertà – Alberigo Gentili CRAI Via M. Rapisardi 20

48 Libertà – Di Marzo Coop Via Di Marzo 2/a

49 Libertà – Leoni Sisa Via del Bersagliere 12

50 Libertà – Malaspina – Prezzemolo & Vitale – Via Noto 10

51 Libertà – Notarbartolo Conad Via Francesco Petrarca 1/h

52 Libertà – Notarbartolo Todis Via L. Ariosto 2/d