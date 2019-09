Sospesa la pedonalizzazione in via Ruggero Settimo

Riapre il cantiere dell’anello ferroviario di Palermo, affidato da inizio agosto al gruppo campano D’Agostino, e arriva una nuova ordinanza che regolamenta la chiusura dell’asse Amari, a monte di via Roma, e che prevede la chiusura totale dell’ incrocio dal 1° ottobre.

L’intera area sarà attraversata dalle trivelle per la realizzazione delle opere che precedono lo scavo della galleria. Il cantiere per la realizzazione dell’anello ferroviario in via Amari si sovrappone a quello per il collettore fognario attualmente aperto in via Roma. “Abbiamo concordato con le due ditte di lavorare in contemporanea — sottolinea l’assessore Giusto Catania — in modo da chiudere una sola volta il tratto accanto al teatro. Fino ad agosto, dunque, lavoreranno sia due trivelle dell’anello che gli operai del collettore fognario”.

Nella prima fase verrà sospesa la pedonalizzazione del sabato e della domenica in via Ruggiero Settimo, in attesa della riapertura dell’incrocio via Roma – via Amari. Il traffico verrà dunque deviato a doppio senso su via Roma. Con un’altra ordinanza si è prorogata la chiusura di piazza Castelnuovo.

Ecco tutte le strade chiuse a partire dal 1° ottobre 2019.

Via Emerico Amari: tratto compreso tra via Riccardo Wagner, esclusa, e via Roma, inclusa. Chiusura al transito veicolare, garantendo quello pedonale almeno su un lato della strada. Divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 sui due lati della carreggiata, compresi i posti riservati;

Via Emerico Amari: tratto compreso tra via Isidoro La Lumia, esclusa, e piazza Ruggiero Settimo, inclusa, lasciando libera la carreggiata di accesso a via Ruggiero Settimo: Chiusura al transito veicolare, garantendo quello pedonale almeno su un lato della strada. Divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 sui due lati della carreggiata, compresi i posti riservati;

Via Emerico Amari: tratto compreso tra via Riccardo Wagner e via Isidoro La Lumia. Istituzione del senso unico di marcia in direzione via Isidoro La Lumia;

Via Isidoro La Lumia: Tratto compreso tra via Emerico Amari e via Domenico Scinà. Istituzione del senso unico di marcia in direzione via Domenico Scinà.

Via Domenico Scina: tratto compreso tra via Isidoro La Lumia e piazza Luigi Sturzo. Istituzione del senso unico di marcia in direzione piazza Luigi Sturzo.

Via Ruggiero Settimo: sospensione delle chiusure al transito veicolare nelle giornate di sabato e festive;

Via Riccardo Wagner – Via Roma: tratto compreso tra via Ammiraglio Gravina e via Emerico Amari;

Via Ammiraglio Gravina: tratto compreso tra via Roma a evia Riccardo Wagner. Istituzione del divieto di sosta con rimozione 0-24 sui due lati della carreggiata;

Via Roma: tratto compreso tra via dello Spezio e via B. Gravina. Istituzione del doppio senso di marcia (compatibilmente ai lavori del collettore fognario, regolamentati con ordinanza a parte).