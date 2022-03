le indagini

Oggi all’Ars, in Commissione Antimafia presieduta dall’on. Luisa Lantieri, è continuata l’inchiesta sul fenomeno degli incendi boschivi in Sicilia, nel corso della quale è stato audito il dott. Rosario Napoli, dirigente del servizio antincendio boschivo del corpo forestale siciliano.

L’indagine sui roghi dolosi

“L’inchiesta punta a far luce su quella che è considerata a tutti gli effetti l’industria del fuoco – afferma la Parlamentare di Forza Italia – ovvero la prassi di causare incendi per creare posti di lavoro nelle attività di avvistamento, di estinzione e nelle successive attività di ricostituzione. Alla base c’è una mancata prevenzione del territorio, generato dall’abusivismo dei pascoli, dalla scarsa manutenzione dei fondi che produce sterpaglie secche e altamente infiammabili. Non si può agire ragionando con la logica dell’emergenza, contrastando gli incendi con assunzioni a tempo determinato e turni ridotti. Serve maggiore pianificazione. Anche perché i servizi quali gli elicotteri hanno un costo non indifferente, circa 2,3 mila euro l’ora. Superiore quello dei canadair, il cui costo è pari a circa 4,6 mila euro orari, per una capacità di carico di 5,5 mila litri d’acqua”.

“I sindaci hanno le mani legate”

“In tutto questo – sottolinea Lantieri – i sindaci hanno le mani legate. A causa della mancanza di fondi non possono agire con campagne preventive all’interno dei propri territori. Questo è un grosso limite, da correggere per evitare che a ridosso della bella stagione si ripresentino i noti disagi”.

I roghi estivi del 2021

Bruciava la Sicilia la scorsa estate, e in particolare le Madonie. Ingenti i danni, soprattutto a Gangi. Il governo regionale ha proclamato lo “stato di calamità”, con la conseguente richiesta, alla presidenza del Consiglio dei ministri, della dichiarazione dello “stato di emergenza”.

“Mai vista una catastrofe del genere”, aveva detto Musumeci. Per i soli comuni di Gangi, Geraci, San Mauro Castelverde e Castel San Lucio ci sono state oltre 400 le aziende zootecniche che sono state colpite dalle fiamme.