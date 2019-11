L'artista siciliano è molto amato e apprezzato anche all'estero

Si inaugura oggi alle 18 in via delle Croci 20 a Palermo, presso lo spazio artistico Sgroi Antichità, la personale di Giorgio Prati.

L’artista Nasce e vive in Sicilia, negli anni della sua formazione artistica soggiorna tra Parigi, Londra e Berlino.

Ha esposto nelle più importanti città italiane e straniere, da Milano a Roma, da Parigi a Nizza, New York.

“La sua mano così leggera – scrive di lui Exerardo Della Noce – sembra non compiere nessuna fatica se non fosse per quella partecipazione intensa che si coglie in ogni passaggio cromatico in ogni trasparenza lasciata sulla Tela

La sua pittura vive di sensazioni profonde, di pause che sanno rispettare l’infinitesimo…”.