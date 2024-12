L’arte e la cultura come mezzo per favorire la guarigione. Nasce da quest’idea la collaborazione fra ISMETT di Palermo e due artisti siciliani, Francesco Domilici e Maurizio Scianna, che ha portato alla realizzazione di un’opera d’arte che da oggi abbellirà il reparto di Pediatria dell’Istituto.

Un’opera d’arte per i piccoli pazienti

L’opera, un quadro realizzato con una foto del formato 100 x 100 realizzata su un pannello di acciaio dibond opaco su una base di blu scuro, una foto che apre al dialogo attraverso dei piccoli puttini, angioletti che come immagini di gioia hanno l’obiettivo di donare serenità ed allegria ai piccoli pazienti di ISMET, è stata consegnata oggi all’Istituto.

L’arte come cura dell’animo

“Pensiamo che l’arte possa agire come cura dell’animo e che la bellezza possa aiutare la guarigione” sottolinea Francesco Domilici, fotografo ed artista multiforme le cui opere sono state esposte anche presso la Royal Accademy di Londra, oggi presente alla consegna dell’opera. “L’arte – continua Domilici – ormai è dimostrato può essere un’arma in più nella battaglia contro le malattie. I pazienti immunodepressi, come i trapiantati, possono avere moltissimi benefici grazie alla cultura e alle opere d’arte.

L’incontro con i piccoli pazienti

L’artista di Bagheria ha visitato il reparto di Pediatria, incontrato gli specialisti dell’istituto ed il management ma soprattutto incontrato i piccoli pazienti ricoverati presso ISMETT. “Abbiamo scelto un soggetto – ha spiegato l’artista di Bagheria – che possa dare tranquillità ai bambini. Un blu che come colore primario dia apertura e dei piccoli puttini di tradizione serpottiana che possano portare gioia”.

Un gesto di solidarietà

I due artisti sono spesso impegnati in manifestazioni ed eventi solidali. Già lo scorso anno, avevano messo all’asta per beneficenza alcune loro opere ed il ricavato era stato destinato ad Astrafe, l’associazione da oltre 20 anni impegnata per aiutare i pazienti trapiantati o in attesa di trapianto.

Like this: Like Loading...