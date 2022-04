Appuntamento per l’8 aprile

L’appuntamento è per giorno 8 aprile, alle 18, al Fitness Time Club a Palermo, dove la Galleria d’Arte Artetika, all’interno della cornice “L’Arte incontra lo Sport” (realizzato con la collaborazione di AGS e di Fitness Time Club) invita a dialogare tre testimoni di sfide e superamento: Giorgia Butera che si occupa di global media & cultural democracy; Chiara lo Coco, coach professionista del Potenziale e della Diversità; Francesco Macchiarella, avvocato, esperto di diritti civili e soprattutto umani, autore di diversi articoli sulla nostra epoca globale che modererà l’incontro.

Gigliola Beniamino Magistrelli ed Esmeralda Magistrelli di Artetika, dichiarano: “L’idea è quella di punteggiare l’esistenza del quotidiano con presidi di resistenza partendo dai fatti veri e dalla vita vissuta, dal racconto di testimonianze di lotta per il superamento dei confini e di resilienza attraverso l’amore, l’arte e il movimento”.

Durante l’incontro sarà proiettato il video prodotto da Mete Onlus (organizzazione presieduta da Giorgia Butera) per la campagna di sensibilizzazione “Mete Onlus for Dance and Disability”, protagonisti Gaetano La Mantia (tersicoreo Teatro Massimo di Palermo) e Chiara Lo Coco, che racconterà il coaching come strumento di amore verso sé stessi. Sarà, inoltre, presentato il testo “Scrivo d’Amore. Da Catullo ad Aicha”.