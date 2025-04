Valorizzare e promuovere le eccellenze dell’artigianato siciliano sui mercati internazionali. Con questo obiettivo, la Regione Siciliana intensifica la propria strategia di sostegno all’export, puntando sulla prestigiosa vetrina dell’Expo 2025 di Osaka. Oggi, l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha ricevuto la delegazione di artigiani siciliani selezionati per rappresentare l’Isola all’evento internazionale che si terrà in Giappone.

“L’artigianato siciliano – ha detto Tamajo nel corso dell’incontro che si è svolto nella sede dell’assessorato – è espressione autentica della nostra identità culturale e produttiva. Portare le nostre creazioni in una vetrina internazionale come l’Expo di Osaka significa non solo promuovere i nostri prodotti, ma anche raccontare la storia, la passione e la maestria che caratterizzano i nostri artigiani. La Regione è al fianco di queste imprese per favorire la loro crescita e l’accesso a nuovi mercati e l’Expo rappresenterà un’occasione privilegiata per i partecipanti che potranno sviluppare contatti con buyer internazionali e avviare nuove collaborazioni commerciali. L’assessorato ha, inoltre, previsto specifiche misure di supporto per ottimizzare la logistica e la promozione degli espositori siciliani”.

L’esposizione universale, che si terrà dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 sull’isola artificiale di Yumeshima, avrà come tema centrale “Progettare la società futura per le nostre vite” e rappresenterà un’opportunità strategica per il sistema produttivo regionale.