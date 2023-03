Domande entro il 6 aprile 2023

L’Asp di Palermo ha indetto un nuovo bando di concorso pubblico per la selezione di 58 profili professionali a tempo pieno e indeterminato.

I neoassunti saranno inseriti in varie sedi che saranno comunicate al momento dell’immissione in servizio.

I posti disponibili

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo è alla ricerca delle seguenti figure:

n. 1 collaboratore tecnico professionale ingegnere clinico;

n. 1 collaboratore professionale sanitario ortottista;

n. 2 collaboratori professionali sanitari tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusioni cardiovascolare;

n. 5 collaboratori professionali sanitari tecnici di neurofisiopatologia;

n. 13 collaboratori professionali sanitari terapisti occupazionali;

n. 3 collaboratori professionali sanitari assistenti sanitari;

n. 7 collaboratori professionali sanitari tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

n. 7 collaboratori professionali sanitari tecnici sanitari di radiologia medica;

n. 7 collaboratori professionali sanitario tecnici sanitari di laboratorio biomedico;

n. 12 operatori tecnici specializzati autisti di ambulanza.

Il concorso prevede delle specifiche riserve per alcune categorie.

I requisiti

Per partecipare alle selezioni sarà necessario il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE e idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da una PA e aver assolto gli obblighi di leva.

In base allo specifico profilo sarà poi necessario il possesso di specifici titoli di laurea o licenza media secondo quanto riportato nel bando.

La selezione

L’iter selettivo consisterà nelle seguenti fasi:

valutazione dei titoli (titoli di studio, di carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale), che precederà la prova scritta;

(titoli di studio, di carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale), che precederà la prova scritta; prova scritta (svolgimento di una relazione su argomenti scientifici o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti al profilo messo a concorso);

(svolgimento di una relazione su argomenti scientifici o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti al profilo messo a concorso); prova pratica (esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione

professionale richiesta);

(esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta); prova orale (colloquio sugli argomenti della prova scritta, informatica e lingua inglese).

Come candidarsi

L’istanza di partecipazione dovrà essere compilata a inviata per via telematica tramite la piattaforma dedicata ai concorsi, messa a disposizione dall’Asp, entro il 6 aprile 2023.

Per partecipare alle selezioni sarà necessario il versamento di un contributo di partecipazione non rimborsabile pari a 10 euro.

Per maggiori informazioni consulta il bando.