L'emergenza sanitaria

L’Asp di Palermo potenzia ulteriormente il sistema di prenotazione delle vaccinazioni portando da 3 a 7 le linee telefoniche a disposizione degli utenti.

I cittadini potranno scegliere dove recarsi prenotando la vaccinazione ai seguenti numeri:

7034590 per l’ambulatorio Settecannoli

7034845 per l’ambulatorio di Piazza Aragonesi

7032382-091.7032379 per l’ambulatorio Pallavicino

7034698-091.7034699 per l’ambulatorio Pietratagliata

7032285 per gli ambulatori di Belmonte Mezzagno e Monreale.

Si potrà chiamare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 18.

Gli operatori comunicheranno la giornata e l’orario in cui si potrà accedere alla struttura, secondo la disponibilità in agenda. Per motivi di cautela e sicurezza saranno consentiti 20 accessi per la seduta del mattino e 10 per quella del pomeriggio.

Si ricorda che per evitare assembramenti la prenotazione è obbligatoria. Gli utenti dovranno scrupolosamente osservare il rispetto dell’orario previsto dalla prenotazione. I minori entreranno nel centro di vaccinazione accompagnati da un solo congiunto o tutore (eventuali altri accompagnatori resteranno fuori dalla struttura).

Si ricorda che, in questo momento legato all’emergenza coronavirus, vengono, prioritariamente, praticate le seguenti vaccinazioni: Prime due dosi di esavalente, prime due dosi di antipneumococco, prime tre dosi di anti meningo B, le due dosi di antirotavirus e prima vaccinazione per MPRV.

“Purtroppo – spiega l’Azienda sanitaria provinciale – l’altissimo numero di telefonate contemporanee (circa 100 al minuto nei giorni scorsi, ndr) ha, spesso, portato alla congestione del sistema che, già, accusa un sovraccarico per l’attività dello smart working attuato dall’Asp di Palermo nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza coronavirus. Le linee telefoniche per le prenotazioni delle vaccinazioni sono passate dalle due della scorsa settimana alle sette di domani”.