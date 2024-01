colloqui obbligatori pena la sospensione dell'assegno

Mentre ancora è caos negli uffici postali per il ritiro della carta Adi che permette l’accesso ai contributi pubblici ex reddito di Cittadinanza, partono i nuovi obblighi per i destinatari dell’assegni di inclusione.

Chi è destinatario del contributo, infatti, deve firmare il patto digitale di attivazione e prenotare un colloquio con il Servizio sociale di comunità entro 120 giorni, pena la sospensione del contributo o addirittura la decadenza dal diritto

La prenotazione on line dei colloqui

“Le persone che hanno presentato richiesta di Assegno di inclusione ( ADI) ed hanno già sottoscritto il Patto di attivazione Digitale ( PAD) che dalle ore 20 del 29 gennaio 2024 è attiva sul sito del Comune di Palermo la piattaforma per le prenotazioni online dei colloqui con il Servizio Sociale di Comunità competente per residenza del richiedente – comunica l’assessore comunale ai servizi sociali Rosi Pennino – la prenotazione del colloquio con il Servizio Sociale di Comunità, previsto dalla normativa sull’Assegno di Inclusione, deve essere effettuata solo dopo la sottoscrizione online del Patto di Attivazione Digitale (PAD) ed almeno dopo 30 giorni da tale sottoscrizione”.



“Ciò perché le domande di assegno di inclusione presentate non sono immediatamente visibili sulla piattaforma GeP.I. (Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale ).Si precisa che se alla data della prenotazione la pratica non è ancora visualizzabile su piattaforma GePI dall’operatore comunale, sarà cura del Servizio Sociale contattare il beneficiario prenotato per concordare il nuovo appuntamento, in data successiva”.

Come procedere alla prenotazione

Per procedere alla prenotazione, la persona che ha sottoscritto il Patto di attivazione Digitale, conseguente alla presentazione della sua istanza di Assegno di Inclusione Sociale deve accedere al portale servizionline.comune.palermo.it, collegarsi al sistema tramite SPID o Carta d’identità elettronica, scegliere il menù Attività Sociali, accedere al servizio “Prenotazione Appuntamenti – Assegno di Inclusione.

La prenotazione dell’appuntamento potrà essere fatta anche con l’ausilio dei Patronati, dei CAF e dei servizi sociali comunali.

Si raccomanda di inserire nelle prenotazioni il recapito di cellulare e email del richiedente ADI (non del patronato o CAF).

Una sola prenotazione per ogni aderente

Il richiedente ADI dovrà effettuare una sola prenotazione. Se chi ha già effettuato la prenotazione avesse necessità di effettuare un rinvio potrà farlo, annullando la precedente prenotazione secondo le modalità indicate nella ricevuta di prenotazione generata dal sistema, al momento della sua prima prenotazione.

Incontro entro 120 giorni pena la sospensione dell’assegno

La data dell’appuntamento con il Servizio Sociale deve essere fissata entro i 120 giorni dalla sottoscrizione online del Patto di Attivazione Digitale, altrimenti la misura dell’Assegno di inclusione verrà sospesa. Al momento del colloquio la persona che ha richiesto l’assegno di inclusione dovrà portare con se tutta la documentazione riguardante la pratica in suo possesso

