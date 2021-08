Verso il vertice con Musumeci

Una coalizione di centro-destra e non una coalizione di destra-centro. E’ il “sogno” di Saverio Romano, leader di Cantiere Popolare che si è riunito a Palermo per fare il punto sulle prossime tornate elettorali e per fare il tagliando all’operato del governo regionale con cui vorrebbe iniziare a dialogare in maniera più approfondita non solo per avviare un percorso che porti alle elezioni regionali con una coalizione forte ma anche per imprimere una spinta diversa durante questi ultimi mesi di legislatura targata Musumeci.

Intanto Cantiere Popolare corre, si organizza e si struttura lungo tutta l’Isola. Emblematica è l’assemblea regionale dei coordinatori di Cantiere Popolare-Noi con l’Italia, un momento di analisi sull’attività di governo. “Grazie a tutti gli oltre 200 delegati delle nove province. Chiederemo un confronto con il presidente Musumeci“, fa sapere Dell’Utri.

E infatti si è tenuta a Palermo presso l’Hotel Addaura l’Assemblea regionale dei coordinatori di Cantiere Popolare- Noi con l’Italia alla presenza del leader Saverio Romano, del coordinatore regionale Massimo Dell’Utri, dell’assessore al Territorio on Toto Cordaro, di Antonello Antinoro, Maria Pia Castiglione, Peppe Ruvolo, dei vicecoordinatori regionali Valerio Barrale e Peppe Germano, dei responsabili di Dipartimento, dei coordinatori provinciali e comunali.

“Tra i temi discussi – commenta Dell’Utri – il rafforzamento del Centro nella consapevolezza che la coalizione debba rimanere di centro-destra e non trasformarsi in una di destra-centro, l’organizzazione del partito in vista degli appuntamenti elettorali, le alleanze e il dialogo con le altre forze politiche, la necessità di un confronto serrato con il presidente Musumeci sui temi emersi nel corso dell’assemblea per una verifica ed eventuale integrazione delle iniziative politico-amministrative del governo”.