Sono 125 le persone multate a Palermo per il mancato rispetto delle norme anti-Covid dal 24 al 26 dicembre. Tre i palermitani denunciati e due i commercianti multati.

Sono i dati dei controlli delle forze dell’ordine coordinate dalla prefettura di Palermo. In questi giorni sono state controllate oltre circa 7250 persone e circa 800 attività commerciali.

Le persone multate da novembre ad oggi sono circa 7.475 e 23 quelle denunciate, su oltre 84 mila controlli. Su 22.500 esercizi commerciali ne sono stati multati 50, 17 quelli chiusi per 5 giorni.

Intanto oggi sono 682 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 5.630 tamponi processati. Le vittime sono 15 nelle ultime 24 ore che portano i morti a 2.298 dall’inizio della pandemia.

I positivi sono 33.167 con un decremento di 123 nuovi positivi. Negli ospedali i ricoveri sono 1201, +17 rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1027, +13 rispetto a ieri in terapia intensiva sono 174, +4 rispetto a ieri.

I guariti sono 790. La distribuzione nelle province vede Catania 92, Palermo 197, Messina 195, Ragusa 14, Trapani 29, Siracusa 55, Agrigento 28, Caltanissetta 10, Enna 62.

E sempre oggi è partita la campagna di vaccinazione anche in Sicilia. Il primario del pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo Massimo Geraci, 52 anni, è stato il primo medico vaccinato in Sicilia in occasione del Vax Day. La somministrazione del vaccino Biontech Pfizer è avvenuta nel padiglione 24 dello stesso ospedale, dopo la firma del consenso informato da parte del medico. Subito dopo il dottore Geraci saranno sottoposti al vaccino altri 55 sanitari e 30 anziani delle Rsa, così come prevede il Piano nazionale messo a punto con la Regione. Alle operazioni hanno assistito il Governatore Musumeci e l’assessore alla Salute Razza. Il secondo ad essere vaccinato è stato il presidente dell’Ordine dei Medici della Sicilia Toti Amato.