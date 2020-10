proseguono senza sosta i controlli delle forze dell'ordine

Un locale in via Cluverio a Palermo è stato chiuso dai carabinieri del Nas durante un controllo per limitare gli assembramenti e la diffusione del virus. Nel corso dei controlli nel locale l’Angolo della Birra sono stati trovati diversi clienti attorno ai tavolini all’aperto. E’ scattata la chiusura di cinque giorni.

Nel corso di ulteriori verifiche da parte dei militari è emerso che il locale non avrebbe avuto la Scia. E così è scattata la segnalazione al Comune e all’Asp per un’eventuale chiusura vista la mancanza delle necessarie autorizzazioni.

Intanto è convocato per oggi pomeriggio alle 18 in videoconferenza dal prefetto di Palermo il comitato per l’ordine e la sicurezza con al centro il tema dei controlli per la movida.

In quella sede saranno stabilite le aree della città a rischio assembramento. Ricordiamo che il premier Giuseppe Conte aveva anticipato che alcune piazze e alcune vie potranno essere chiuse per evitare la diffusione del virus.

C’è da stabilire chi avrà la competenza di emettere il provvedimento. In una prima fase era stata demandata ai sindaci, ma poi nel decreto del presidente del consiglio non era più specificato quale fosse l’autorità legittimata ad emettere il provvedimento.

Adesso si attendono le linee guida da parte del ministero dell’Interno.

Nel frattempo proseguono senza sosta i controlli delle forze dell’ordine.

Sono 42 le persone che sono state sanzionate a Palermo per non aver indossato la mascherina. Polizia, carabinieri e guardia di finanza da venerdì a domenica notte hanno controllato 3.845 persone.

Dall’inizio del mese le multe sono state 227. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 640.

Nel fine settimana, ancora a Palermo, i vigili urbani hanno chiuso cinque locali tra via Candelai e piazza Sant’Onofrio per violazione delle norme anti Covid. Nei locali di via Candelai gli avventori consumavano dopo le 21 in piedi all’interno dei pub.

I gestori sono stati multati di 400 euro ciascuno e le attività sottoposte a sequestro per 5 giorni.