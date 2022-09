Lo rende noto il Comune di Palermo

Si sblocca l’iter relativo al bando rivolto agli assistenti specialistici per i minori disabili gravi. Il Comune di Palermo ha infatti reso note le graduatorie provvisorie di coloro i quali hanno presentato domanda. Un bando che riguarda figure professionali quali l’assistente alla comunicazione e tecnico qualificato per orientamento, educazione ed assistenza ai minorati della vista. Adesso, si dovrà attendere qualche giorno per avere le graduatorie definitive.

La nota del Comune di Palermo

Graduatorie rese note dall’Ufficio Scuola del Comune di Palermo, che ha così illustrato l’iter per giungere alle liste definitive. “Al fine di garantire per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 il servizio di assistenza specialistica ai minori disabili gravi, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio cittadino, si rendono pubbliche le graduatorie provvisorie di Operatore specializzato Profilo A, Assistente alla comunicazione Profilo B, Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati della vista, stilate a seguito di avviso pubblico (prot. n. 824243 del 27/07/2022)”.

“Si rammenta che coloro che non si trovassero utilmente collocati nelle graduatorie provvisorie, riceveranno una comunicazione, a mezzo mail, esplicativa del mancato inserimento in graduatoria. Le eventuali comunicazioni/osservazioni avverso le tre graduatorie provvisorie dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse (19/09/2022), esclusivamente a mezzo mail, all’indirizzo di posta elettronica del Comune”.

La commissione esaminatrice, dopo la disamina della documentazione pervenuta, procederà alla predisposizione delle graduatorie definitive. Le attuali liste provvisorie sono consultabili al seguente link.

Tamajo: “Entro martedì avremo idee più chiare”

Criticità che hanno riguardato anche la graduatoria per gli assistenti alla disabilità da inserire nel mondo scolastico. Fronte sul quale l’assessore Tamajo aveva appunto annunciato novità positive questa mattina. “La graduatoria provvisoria sta per essere pubblicata, grazie al lavoro degli uffici e dei funzionari. Ci saranno cinque giorni per eventuali ricorsi. Entro martedì potremmo avere le idee chiare. Stiamo cercando di fare il posssibile per essere all’altezza della situazione e per fare le cose nel modo giusto”.

Un’occasione nella quale l’esponente della Giunta Lagalla ha fatto il punto della situazione sullo stato dell’edilizia scolastica in città. “Ci siamo insediati da un mese e mezzo. Abbiamo trovato una situazione disastrosa. Moltissimi plessi sono in difficoltà per problemi di manutenzione. Ci stiamo dando da fare affinchè si possa iniziare l’anno con la tranquillità dei ragazzi e delle famiglie”. Due i casi critici analizzati durante l’incontro: quello relativo alla scuola Franchetti e quello del nuovo plesso della scuola Cavallari, vicino all’apertura e che permetterebbe di evitare i doppi turni per i 140 alunni della scuola Franchetti, rimasti ‘orfani’ del plessi di via Amedeo d’Aosta, ad oggi chiuso per lavori di ristrutturazione.

A preoccupare inoltre è la situazione relativa al caro energia. Aumenti dei costi che il ragioniere generale Bohuslav Basile ha stimato in circa un milione di euro alcune settimane fa. Ciò in un Comune attualmente coinvolto da una procedura di riequilibrio ancora in essere. “I problemi di carattere finanziario, di cui alcuni dovuti anche alla crisi, sono sotto gli occhi di tutti – ha sottolineato Tamajo -. Stiamo cercando di ovviare alle criticità per risolvere il maggior numero di problemi possibili”.