la gara il 13 agosto nella frazione di cefalù

Mancano poco più di dieci giorni al via del sedicesimo Giro podistico a partecipazione internazionale di Sant’Ambrogio che si disputerà il 13 agosto alle 21.00 lungo le strade di Sant’Ambrogio, frazione di Cefalù. La manifestazione è organizzata dall’Ascd Ambrosiana e prevede la partecipazione sia maschile sia femminile con gli atleti che si contenderanno rispettivamente i trofei Nino Incaprera e Rita Atria.

Si stanno definendo gli ultimi dettagli.

Il patron della manifestazione, Pino Cinquegrani, è ancora restio nel fornire i nomi dei partecipanti, ma con certezza anche quest’anno sarà la sfida tra Europa e Africa a caratterizzare l’evento. Gli atleti si sfideranno sia nella gara maschile sia in quella femminile, che rappresenta, ormai da diversi anni in Sicilia, il riferimento delle corse su strada per il gentil sesso. A Sant’Ambrogio si sta lavorando per definire una lista di nomi di grande respiro internazionale. In palio, oltre a un ricco montepremi, ci saranno i trofei intitolati a Nino Incaprera e a Rita Atria.

La manifestazione è organizzata dalla Ascd Ambrosiana e si correrà sulla distanza dei 10.000 e 5.000 metri rispettivamente per uomini e donne. Lo scorso anno la gara parlò ruandese sia al maschile sia al femminile, con i successi che andarono a Pontien Ntawuyirushintege, al bis di vittorie a Sant’Ambrogio, che corse i dieci giri del tracciato con il tempo di 28’59”, divenuto il nuovo record della manifestazione e a Clementine Mukandanga che, dopo 5 giri del tracciato, fermò le lancette del cronometro su un eccellente 16’48”.