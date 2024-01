Un altro velivolo dirottato durante le operazioni

Atterraggio di emergenza all’aeroporto di Punta Raisi e dirottamento di un altro volo allo scalo di Catania. L’allarme è scattato per l’accensione di una spia di malfunzionamento nei sistemi di atterraggio dell’aereo Ryanair Fr 9514. L’apparecchio decollato da Pisa alle 20.43 era diretto all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. La segnalazione ha messo in preallarme il dispositivo di sicurezza dello scalo palermitano.

Operazione riuscita

Tutto era pronto per un atterraggio di emergenza, ma per fortuna, l’aereo, un Boeing 737-800 è riuscito ad atterrare in sicurezza. Operazione riuscita dopo aver compiuto due giri sopra l’aeroporto in modo da dare il tempo a vigili del fuoco e personale del 118 di allestire l’intervento. Il velivolo ha toccato la pista alle 22.10, venti minuti in ritardo rispetto all’orario previsto.

La procedura cosa ha comportato

Come da procedura di sicurezza, alcuni ospedali, fra i quali Villa Sofia, erano stati allertati nel caso avessero dovuto accogliere eventuali feriti. Da quanto si apprende l’unico malfunzionamento riguardava la spia di allarme. Nessun ferito fra i passeggeri, solo molto spavento. Durante le fasi di atterraggio un volo proveniente da Bergamo dirottato nello scalo di Catania. Una volta terminata l’emergenza anche quest’aereo ha fatto ritorno al Falcone Borsellino.

Il mese scorso il test sullo scalo

Simulazione d’emergenza lo scorso mese di dicembre all’aeroporto Falcone-Borsellino. Circa un’ora di stop al traffico aereo all’aeroporto internazionale di Palermo, la causa: un’esercitazione riguardo il piano d’emergenza aeroportuale (Pea). Dalle 12 fino alle 13 diversi attori hanno partecipato alla simulazione affinché si testassero tutti i procedimenti da mettere in atto in caso di un’eventuale allarme. L’aeroporto è stato chiuso per un’ora senza ripercussioni al traffico aereo. Lo scenario ha previsto un incidente aereo in mare per un’avaria al sistema idraulico a un veivolo ATR42, a una distanza dalla costa di 1,62 miglia. A bordo 20 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio. Oltre un centinaio le comparse.

