L’installazione a Palermo in via Fileti

E’ durato appena un giorno, a causa di un’azione di vandali, il totem informativo che era realizzato dagli alunni di alcune scuole all’interno della sede dell’ottava circoscrizione del Comune di Palermo in via Enrico Fileti. Qualcuno, presumibilmente nella notte, ha spezzato in parte la struttura che indicava le direzioni in cui trovare gli uffici. Già da questa mattina, però, il presidente dell’ottava circoscrizione Marcello Longo si è rimesso al lavoro con alcuni volontari per rimettere tutto in sesto. Una sorta di risposta immediata ai vandali ed anche alla comunità di non arrendersi di fronte a questi atti di inciviltà.

L’inaugurazione appena 24 ore prima

Il “totem” informativo era stato appena realizzato e inaugurato dai bambini e ragazzi delle elementare “Abba, della media “Alighieri” e del superiore liceo “Almeyda”. per la precisione hanno collocato il “totem” da loro realizzato sotto la guida dello scultore Luca Mannino per indicare i servizi e uffici della circoscrizione. Contestualmente hanno pensato, votato e cominciato a dipingere un murale con il coordinamento dell’artista Igor Scalisi Palminteri. proprio oggi è prevista la giornata conclusiva di queste attività.

Raid vandalici in serie al centro padre nostro

Palermo spesso è balzata alle cronache per i continui atti vandalici. Appena qualche giorno fa si è verificato ad esempio l’ennesimo atto vandalico al centro di accoglienza Padre Nostro a Palermo, fondato da Don Pino Puglisi. Questa volta i soliti vandali hanno distrutto uno dei due vasi ornamentali posti davanti la sede del centro di via Brancaccio. Non sono trascorsi neanche sette giorni da quando qualcuno aveva anche trafugato da piazzetta beato padre Pino Puglisi parte dell’impianto di videosorveglianza che ancora non è entrato in funzione.

Pure i monopattini

A farne le spese anche il servizio dei monopattini sempre a Palermo. Appena qualche giorno fa l’azienda Bit, gestore di una flotta di monopattini all’interno del capoluogo siciliano, ha deciso di “tagliare” il numero di monopattini in periferia a causa dei troppi furti ed atti vandalici. Una presa di posizione comunicata all’utenza attraverso l’app aziendale e ad alcune mail inviata agli indirizzi di posta elettronica. Episodi di criminalità che hanno provocato così un ridimensionamento del servizio e che comporterà quindi dei disagi ai clienti del capoluogo siciliano.